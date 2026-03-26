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हरिद्वार पुलिस के हाथ आया यूपी का गैंगस्टर, लूट के मामले में किया गिरफ्तार, साथी की तलाश

हरिद्वार पुलि ने लूट मामले में गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है. आरोपी का साथी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है.

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हरिद्वार पुलिस के हाथ आया यूपी का गैंगस्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 26, 2026 at 8:30 PM IST

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हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर में बुजुर्ग दुकानदार से सोने की चैन लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी का नाम अनमोल गर्ग है, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है. आरोपी अनमोल यूपी का गैंगस्टर है, जिसने अपने साथी आशीष उर्फ पगला के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया था.

आरोपी के कब्जे से पुलिस ने सोने की चैन का टुकड़ा और एक अवैध चाकू भी बरामद हुआ है. पुलिस के अनुसार बीती 23 मार्च को सत्यशील वत्स निवासी शिवालिक नगर द्वारा तहरीर देकर बताया कि रात्रि लगभग आठ बजे उनकी मेडिकल स्टोर पर दो युवक मोटरसाइकिल से आए. एक युवक बाइक पर बैठा रहा, जबकि दूसरा ग्राहक बनकर दुकान में घुस आया.

आरोप है कि सामान लेते समय युवक ने अचानक झपट्टा मारकर बुजुर्ग के गले से सोने की चेन छीनकर ली. पीड़ित द्वारा पीछा करने पर दोनों बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी और मोटरसाइकिल से फरार हो गए. लूट की यह वारदात मेडिकल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए.

रानीपुर कोतवाली प्रभारी आशुतोष राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सीआईयू हरिद्वार की सहायता से क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए. इसके अलावा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई. साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर प्रोएक्टिव पुलिसिंग करते हुए आरोपियों की तलाश की. 3

पुलिस के अनुराह 25 मार्च को उन्होंने मुखबिर की सूचना पर बीएचईएल तिराहा बहादराबाद के पास से एक आरोपी अनमोल गर्ग पुत्र रजनीश गर्ग निवासी गांधी नगर थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया. आरोपी के कब्जे से एक अवैध चाकू व लूटी गयी चैन का टुकडा बरामद किया गया.

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अनमोल एक शातिर अपराधी गैंगस्टर है, जो अपने साथी आशीष उर्फ पगला निवासी बुराड़ी, दिल्ली के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र में लूट, चैन स्नैचिंग जैसी कई घटनाओं में संलिप्त रहे हैं. आरोपी अनमोल गर्ग पूर्व में थाना मण्डावर जनपद बिजनौर से हत्या के मामले में जेल जा चुका है.

वर्तमान में जमानत पर बाहर था: गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि दोनों आरोपी आरोपी नशे के आदी हैं और अपने शौक पूरे करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अपराध करते हैं. गिरफ्तार आरोपी अनमोल व उसका फरार साथी आशीष उर्फ पगला घटना वाले दिन मुजफ्फरनगर से हरिद्वार आये और शिवालिक नगर क्षेत्र में रैकी की और अंधेरा होने पर मेडिकल स्टोर स्वामी को निशाना बनाकर घटना को अन्जाम दिया गया. अनमोल लूटी गयी चैन के एक टुकडे को आरोपी बेचने के लिये जा रहा था, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया. रानीपुर कोतवाली प्रभारी आशुतोष राणा ने बताया कि गिरफ्तार को कोर्ट में पेश कर दिया है. लूट की वारदात में शामिल एक आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. जल्द ही उसे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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यूपी का गैंगस्टर गिरफ्तार
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