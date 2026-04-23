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हरिद्वार पुलिस ने बाज गैंग को किया अरेस्ट, युवक को मारी थी गोली, शहर में फैला रहे थे दहशत

हरिद्वार पुलिस ने बाज गैंग को किया अरेस्ट ( ETV Bharat )

हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली पुलिस ने दो युवकों पर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गैंग बनाकर किए गए हमले में शामिल दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है. कुल मिलाकर पांच आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए है. पांचों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर भेल फाउण्ड्री गेट के पास ड्यूटी का रहे दो युवकों के साथ मारपीट की थी और फायरिंग भी की थी. इस दौरान वंश नाम के युवक के हाथ में गोली भी लगी थी, जिसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे व तीन चाकू भी बरामद किए. जानिए क्यों की थी मारपीट: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी स्मैक और अन्य नशे के आदि हैं, जिन्होंने बाज नाम से एक गैंग भी बनाया है. सोशल मीडिया पर बाज गैंग के नाम से अकाउंट बनाकर दहशत और फैलाने का काम भी कर रहे थे. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सम्बन्धित कई धाराओं में पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया था और अब आईटी एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अकाउंट को डिलीट करने की कार्रवाई की जा रही है.