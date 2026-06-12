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चार महीने की बच्ची को लड़का समझकर चुराया, 3 लाख में किया सौदा, बाबा समेत पति-पत्नी अरेस्ट

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस ने बच्ची की चोरी के मामले में बड़ा खुलासा किया है. कनखल थाना क्षेत्र में विष्णुघाट से चोरी की गई चार महीने की बच्ची को पुलिस ने सकुशल ढूंढ लिया है. बच्ची को पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने पति-पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता की. उन्होंने बताया कि यूपी के संभल जिले के रहने वाले पुष्पेंद्र ने 28 मई को हरिद्वार को रोड़ी बेलवाला चौकी में आकर अपना बच्चा चोरी होने की शिकायत की थी.

27 मई को चोरी हुई थी बच्ची: पुष्पेंद्र ने पुलिस को बताया था कि 27 मई को वो परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आए थे. हरिद्वार आने के बाद उनका परिवार रात को हाथी पुल के निकट विष्णु घाट में एक पेड़ के नीचे सो गया. सुबह जब वो उठे तो उनकी चार महीने की बच्ची गायब थी. उन्होंने आसपास बच्ची को काफी तलाशा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया.

पुलिस ने संदिग्ध जोड़े की तलाश शुरू की: पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एसएसपी के निर्देश पर तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए बच्ची की तलाश में पुलिस टीम का गठन किया गया. बच्ची के चोरी होने का सही समय पता न होने के चलते पुलिस टीम ने अनुमानित समय सीमा के बीच की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाते हुए एक संदिग्ध जोड़े की पड़ताल शुरू की.

हरिद्वार से बस में धामपुर गया था संदिग्ध जोड़ा: पुलिस का कहना है कि जिस संदिग्ध जोड़े की वो तलाश कर रहे थे, वो 27 मई की रात को विष्णु घाट पर एक बच्चे के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया था. इसके बाद 28 मई की सुबह वो जोड़ा यूपी रोडवेज की बस में दो बच्चों के साथ बैठता हुआ दिखाई दिया. इसके बाद पुलिस ने यूपी रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर से भी पूछताछ की. साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला तो पता चला कि वो संदिग्ध जोड़ा धामपुर में बस से उतरा था और फिर हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठ गया था.

पुलिस की असली चुनौती: पुलिस की चुनौती ये थी कि धामपुर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन के करीब 65 स्टॉपेज थे. पुलिस टीम ने सभी रेलवे स्टेशनों से जानकारी जुटाई, लेकिन कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई. इसके बाद पुलिस ने जांच का एंगल बदला और संदिग्ध जोड़े के विष्णु घाट तक आने के रूट को ट्रैक किया, जिसमें ये जोड़ा 27 तारीख को शिवालिक नगर क्षेत्र के ब्रह्मपुरी से आते हुए दिखाई दिया.

पुलिस को मिली बड़ी लीड: इसके बाद पुलिस ने उन लोगों (संदिग्ध महिला-पुरुष) की फोटो दिखाकर आसपास के इलाके में पूछताछ की. तभी पुलिस को पता चला कि जिस संदिग्ध जोड़े को वो ढूंढ रहे हैं, वो पति-पत्नी हैं. अपने बच्चों सहित झाड़ फूंक का काम कर रहे एक बाबा की ब्रह्मपुरी क्षेत्र में बनी हुई झोपड़ी में रह रहे थे. इसके बाद पुलिस ने देरी किए बना तुरंत झोपड़ी में दबिश दी और झोपड़ी में रह रहे बाबा सत्यपाल को गिरफ्तार किया.

बाबा ने दिया आरोपी पति-पत्नी का सुराग: बाबा की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को दबोच लिया. आरोपी दंपति के पास से ही पुलिस को चार महीने की बच्ची भी मिली. सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वह पति-पत्नी हैं. उनके चार बच्चे हैं, जिनमें तीन लड़के और एक लड़की शामिल है. कुछ समय पहले महिला के चचेरे भाई ने उसे बताया था कि पांच लड़कियां पैदा होने के बाद एक दंपत्ति को बेटे की जरूरत है. अगर वह अपना एक बेटा उसे दे दे तो बदले में तीन लाख रुपये मिलेंगे.