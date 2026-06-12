चार महीने की बच्ची को लड़का समझकर चुराया, 3 लाख में किया सौदा, बाबा समेत पति-पत्नी अरेस्ट
आरोपी ने लड़के का तीन लाख रुपए में सौदा किया था, लेकिन उन्होंने जिस बच्चे को चुराया वो लड़की निकली थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 12, 2026 at 3:29 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस ने बच्ची की चोरी के मामले में बड़ा खुलासा किया है. कनखल थाना क्षेत्र में विष्णुघाट से चोरी की गई चार महीने की बच्ची को पुलिस ने सकुशल ढूंढ लिया है. बच्ची को पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने पति-पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता की. उन्होंने बताया कि यूपी के संभल जिले के रहने वाले पुष्पेंद्र ने 28 मई को हरिद्वार को रोड़ी बेलवाला चौकी में आकर अपना बच्चा चोरी होने की शिकायत की थी.
27 मई को चोरी हुई थी बच्ची: पुष्पेंद्र ने पुलिस को बताया था कि 27 मई को वो परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आए थे. हरिद्वार आने के बाद उनका परिवार रात को हाथी पुल के निकट विष्णु घाट में एक पेड़ के नीचे सो गया. सुबह जब वो उठे तो उनकी चार महीने की बच्ची गायब थी. उन्होंने आसपास बच्ची को काफी तलाशा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया.
पुलिस ने संदिग्ध जोड़े की तलाश शुरू की: पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एसएसपी के निर्देश पर तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए बच्ची की तलाश में पुलिस टीम का गठन किया गया. बच्ची के चोरी होने का सही समय पता न होने के चलते पुलिस टीम ने अनुमानित समय सीमा के बीच की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाते हुए एक संदिग्ध जोड़े की पड़ताल शुरू की.
हरिद्वार से बस में धामपुर गया था संदिग्ध जोड़ा: पुलिस का कहना है कि जिस संदिग्ध जोड़े की वो तलाश कर रहे थे, वो 27 मई की रात को विष्णु घाट पर एक बच्चे के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया था. इसके बाद 28 मई की सुबह वो जोड़ा यूपी रोडवेज की बस में दो बच्चों के साथ बैठता हुआ दिखाई दिया. इसके बाद पुलिस ने यूपी रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर से भी पूछताछ की. साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला तो पता चला कि वो संदिग्ध जोड़ा धामपुर में बस से उतरा था और फिर हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठ गया था.
पुलिस की असली चुनौती: पुलिस की चुनौती ये थी कि धामपुर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन के करीब 65 स्टॉपेज थे. पुलिस टीम ने सभी रेलवे स्टेशनों से जानकारी जुटाई, लेकिन कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई. इसके बाद पुलिस ने जांच का एंगल बदला और संदिग्ध जोड़े के विष्णु घाट तक आने के रूट को ट्रैक किया, जिसमें ये जोड़ा 27 तारीख को शिवालिक नगर क्षेत्र के ब्रह्मपुरी से आते हुए दिखाई दिया.
पुलिस को मिली बड़ी लीड: इसके बाद पुलिस ने उन लोगों (संदिग्ध महिला-पुरुष) की फोटो दिखाकर आसपास के इलाके में पूछताछ की. तभी पुलिस को पता चला कि जिस संदिग्ध जोड़े को वो ढूंढ रहे हैं, वो पति-पत्नी हैं. अपने बच्चों सहित झाड़ फूंक का काम कर रहे एक बाबा की ब्रह्मपुरी क्षेत्र में बनी हुई झोपड़ी में रह रहे थे. इसके बाद पुलिस ने देरी किए बना तुरंत झोपड़ी में दबिश दी और झोपड़ी में रह रहे बाबा सत्यपाल को गिरफ्तार किया.
बाबा ने दिया आरोपी पति-पत्नी का सुराग: बाबा की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को दबोच लिया. आरोपी दंपति के पास से ही पुलिस को चार महीने की बच्ची भी मिली. सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वह पति-पत्नी हैं. उनके चार बच्चे हैं, जिनमें तीन लड़के और एक लड़की शामिल है. कुछ समय पहले महिला के चचेरे भाई ने उसे बताया था कि पांच लड़कियां पैदा होने के बाद एक दंपत्ति को बेटे की जरूरत है. अगर वह अपना एक बेटा उसे दे दे तो बदले में तीन लाख रुपये मिलेंगे.
बाबा ने दी थी बच्चा चोरी करने की सलाह: पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला ने अपना बच्चा देने से मना कर दिया. लेकिन बड़ी रकम के लालच में उसने यह बात फोन पर अपने परिचित सत्यपाल बाबा को बतायी. हरिद्वार में लाखों लोगों की भीड़ में घाटों से बच्चे चुराने की सलाह सत्यपाल ने दंपत्ति को दी थी.
लड़के के चक्कर में चोरी कर ली लड़की: एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए पति पत्नी अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर 26 मई को इटावा व लखनऊ से होते हुये ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे थे. एक दिन व रात सत्यपाल की झोपड़ी में रुकने के बाद 27 मई को छोटी बेटी को साथ लेकर हरिद्वार घाट में गये और बच्चे चोरी करने का मौका तलाशने लगे. अगली सुबह करीब चार बजे के लगभग उन्होंने गहरी नींद में सो रहे एक परिवार के बीच से उस बच्ची को लड़का समझकर चोरी कर लिया.
चुराए गए बच्चे के लड़की होने की बात पता चलने पर दंपति, सत्यपाल के कहने पर अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन ट्रेन न मिलने पर बस में धामपुर गये और वहां से ट्रेन में बैठकर लखनऊ व उसके बाद अपने गांव नगरिया चले गये.
बच्ची को बेचने के लिए फिर से हरिद्वार आए थे दोनों: अपनी बच्ची को घर छोड़कर दंपति, सत्यपाल के कहने पर चुराई गई बच्ची को किसी और को बेचने के इरादे से फिर हरिद्वार में सत्यपाल की झोपड़ी पर पहुंचे और पकड़े गए. फिलहाल उनके अपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है. इस केस के खुलासे में चौकी प्रभारी रोड़ी बेलवाला नवीन सिंह चौहान, हेड कांस्टेबल सतीश नौटियाल, कांस्टेबल निर्मल रागढ़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा.
सीआईयू कार्यालय से कांस्टेबल वसीम ने टेक्निकल इनफॉरमेशन प्राप्त करने व प्रक्रिया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम व पते
- सत्यपाल पुत्र विजय सिंह निवासी-ग्राम सैदाबाद कोतवाली लक्सर हरिद्वार
- लाल बहादुर पुत्र कन्हैया लाल निवासी-नगरिया थाना जसवंत नगर इटावा यूपी
- प्रीती रानी पत्नी लाल बहादुर निवासी नगरिया थाना जसवंत नगर इटावा यूपी
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