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उत्तराखंड नकली नोट गैंग, पंजाब से जुड़े फेक करेंसी के तार, पुलिस ने दोनों मास्टरमाइंड को दबोचा

हरिद्वार पुलिस ने नकली नोट गिरोह के मास्टरमाइंड को पंजाब से गिरफ्तार किया. दोनों के कब्जे से कई नकली नोट बरामद बरामद हुए.

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हरिद्वार पुलिस ने नकली नोट गिरोह के मास्टरमाइंड को पंजाब से गिरफ्तार किया (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 12, 2026 at 3:08 PM IST

4 Min Read
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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार में पकड़े गए नकली नोट गिरोह के तार पंजाब से जुड़े हैं. हरिद्वार पुलिस ने गिरोह के दोनों मास्टरमाइंड सुखबीर और उसके दोस्त पवन को भी गिरफ्तार कर लिया है. पूर्व में गिरोह में शामिल चार आरोपियों को पुलिस ने हरिद्वार में नकली नोट चलाते हुए गिरफ्तार किया था. उन्हें रिमांड पर लेकर पुलिस पंजाब तक पहुंच गई और दो आरोपियों को दबोच लिया. अब तक इस मामले 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है. गिरफ्तार आरोपी सुखबीर बैंक फ्रॉड और जाली करेंसी मामले में जा चुका है. जेल में ही उसकी दूसरे आरोपी पवन से दोस्ती हुई थी. मायापुर स्थित एसपी सिटी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी सिटी अभय सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया.

एसपी सिटी के अनुसार, बीते दिनों 6 जुलाई को नगर कोतवाली पुलिस ने सरजीत सिंह, टिंकू, सुमित कुमार और संजीव कुमार को गिरफ्तार किया था. आरोपियों के कब्जे से कुल 84 हजार 500 रुपए के 500-500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे. चारों आरोपी हरिद्वार में नकली नोट चलाने आए थे और करीब दस हजार रुपए चला भी चुके थे. चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया था.

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गिरफ्तार दोनों आरोपियों के कब्जे से नकली नोट (PHOTO-ETV Bharat)

10 जुलाई को न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध टिंकू और सुमित को पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में गिरोह के अन्य दो आरोपियों के नाम सामने आए. आरोपियों द्वारा बताए गए नाम पते के आधार पर पुलिस टीम पंजाब पहुंची. टीम ने पंजाब में 32 वर्षीय पवन कुमार पुत्र मोहिंद्र कुमार निवासी गुरदासपुर को 5 हजार रुपए के नकली नोट और 52 वर्षीय सुखबिर सिंह पुत्र तारा सिंह निवासी अमृतसर को 1 लाख रुपए के रुपये नकली नोटों के साथ बापू दा ढाबा निकट मुद्दल बाईपास पठानकोट हाईवे से गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकली नोट बनाए जाने में प्रयुक्त एक प्रिंटर और कार बरामद की.

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पवन पेशे से ढाबा संचालक है जो ढाबे की आड़ में नकली नोट का धंधा करता था. अन्य आरोपी सुखबीर कपड़ों की व्यवसाय की आड़ में नकली नोट का धंधा करता था. इनके द्वारा असली 50 हजार रुपये के बदले 1 लाख रुपए नकली नोट देकर मुनाफा कमाया जाना प्रकाश में आया. सुखबिर सिंह पूर्व में बैंक फ्रॉड के प्रकरण में वर्ष 2020 में और जाली करेंसी रखने के आरोप में साल 2024 में थाना बटाला पंजाब से जेल जा चुका है.

पवन कुमार वर्ष 2022 में थाना बटाला से एनडीपीएस एक्ट में जेल गया है. जेल में दोनों की दोस्ती हुई और इन्होंने नकली नोट बनाकर मोटा मुनाफा कमाने की योजना बनाई. दोनों आरोपी अच्छे क्वालिटी के कागज मंगाते थे और प्रिंटर से नकली नोट छापते थे. जांच में आमने आया कि आरोपी नोट छापने के बाद उन्हें धूप और धूल मिट्टी में भी रखते थे, ताकि मार्केट में कोई नोटों को पहचान न सके. आरोपी 50 हजार रुपए में एक लाख के नकली नोट देते थे.
-अभय सिंह, एसपी सिटी-

एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि नकली नोट गिरोह के चार आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. दो आरोपियों की पीसीआर लेकर अन्य दो मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

गौर है कि हरिद्वार पूर्व में चार आरोपी 58 वर्षीय सरजीत सिंह पुत्र करनाल सिंह, 29 वर्षीय टिंकू पुत्र सरजीत सिंह, 20 वर्षीय सुमित कुमार पुत्र संजीव कुमार और 47 वर्षीय संजीव कुमार पुत्र रघुवीर सिंह सभी निवासी गुरदासपुर पंजाब को गिरफ्तार कर चुकी है.

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