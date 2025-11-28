ETV Bharat / state

हरिद्वार पुलिस के हत्थे चढ़ा नशा तस्कर, 55 लाख की स्मैक के साथ गया पकड़ा

उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस का आज बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

हरिद्वार पुलिस के हत्थे चढ़ा नशा तस्कर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 28, 2025 at 7:35 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे पुलिस को करीब 55 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है. पुलिस का कहना है कि नशे के इस काले कारोबार को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गईय पुलिस अब पकड़े गए नशा तस्कर की कुंडली खंगालने में जुट गई है.

दरअसल, हरिद्वार जनपद में नशा तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है. तस्कर बड़ी मात्रा में अवैध नशे का काला कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की सक्रियता इन नशा तस्करों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है. हरिद्वार जनपद के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के तांशीपुर गांव के पास पुलिस चैकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति पाडली गुर्जर गांव की ओर हाथ में कपड़े का थैला लेकर जा रहा है और उसके पास स्मैक है.

इस सूचना पर पुलिस टीम ने उस व्यक्ति का पीछा किया और उसे दबोच लिया. इसके बाद पुलिस द्वारा उसकी तलाशी ली गई. पुलिस को उसके पास से 186 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी बाजारी कीमत 55 लाख 80 हजार रुपये बताई गई है.

इसके बाद पुलिस आरोपी को कोतवाली लेकर पहुंची और उससे पूछताछ शुरू की गई. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नावेद पुत्र असगर निवासी ग्राम पाडली गुर्जर कोतवाली गंगनहर रूड़की बताया हैय पुलिस ने आरोपी तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. इसी अभियान के तहत मंगलौर कोतवाली पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने तस्कर के पास से 186 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी बाजारी कीमत 55 लाख 80 हजार रुपये है.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि गिरफ्तार किए गए तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि पकड़े गए तस्कर के संपर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और यह नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

संपादक की पसंद

