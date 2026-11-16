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फर्जी मार्कशीट के खेल का भंडाफोड़, इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल अरेस्ट, रुड़की का मामला

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( ETV BHARAT )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में फर्जी शैक्षिक दस्तावेज तैयार करने के बड़े मामले का खुलासा हुआ है. आरोपी दूसरे विद्यार्थियों की मार्कशीट पर फ्लूड लगाकर नाम बदलने और फर्जी अंक तालिकाएं व स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) तैयार करने का आरोप है. इन्हीं आरोपों पर पुलिस ने शिव बाबा इंटर कॉलेज माजरी पिरान कलियर के संचालक व प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है.

आरोप है कि प्रधानाचार्य ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया. इतना ही नहीं आरोपियों को अपने ही कॉलेज में दसवीं कक्षा में प्रवेश देकर परीक्षा भी दिलाई गई. यह पूरा मामला मृतक प्रकाश चंद की नौकरी और पेंशन प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर तैयार किए गए कूटरचित दस्तावेजों से जुड़ा है.