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दहेज में कार और 10 लाख कैश की डिमांड, पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास, आरोपी पति गिरफ्तार

हरिद्वार में दहेज लोभी पति गिरफ्तार, कार और 10 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर पत्नी को जिंदा जलाने के प्रयास का आरोप

Haridwar Husband Arrest
आरोपी पति गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Haridwar Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 17, 2026 at 6:27 PM IST

4 Min Read
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हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने और कार में बंद कर जिंदा जलाकर जान से मारने का प्रयास करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि आरोपी ने 10 लाख रुपए और दहेज में क्रेटा कार न देने पर पत्नी को जिंदा जलाकर जान से मारने का प्रयास भी किया. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है.

पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप: हरिद्वार पुलिस के मुताबिक, बीती 24 अप्रैल को एक महिला ने रानीपुर कोतवाली में एक लिखित शिकायत दी थी. शिकायत देकर उसने आरोप लगाया कि उसका पति बसंत कुमार टपरवाल, ससुर ज्ञानचंद, सास, ननद और नन्दोई संजीव निवासी ब्रह्मपुरी शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं.

दहेज में 10 लाख रुपए और क्रेटा कार लाने का बनाया दबाव: शादी में उनके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार खूब दान दहेज भी दिया था, लेकिन फिर भी ससुराल पक्ष के लोग उस पर मायके से दहेज में 10 लाख रुपए नकद और क्रेटा कार लाने का दबाव बना रहे थे. पीड़िता ने आरोप लगाया कि मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया गया.

Haridwar Husband Arrest
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पति (फोटो सोर्स- Haridwar Police)

कार में बंद कर जिंदा जलाने का प्रयास: इतना ही नहीं उसके पति बसंत कुमार और ससुराल वालों ने बीती 23 अप्रैल की रात को उसे कार में बंद कर आग लगाकर जान से मारने का प्रयास भी किया. किसी तरह बच बचाकर वो अपने परिजनों के पास पहुंची और पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज जुटाए सबूत: शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया. रानीपुर कोतवाली प्रभारी मनोहर भंडारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने जांच शुरू किया और मामले में सबूत इकट्ठा किए.

जांच के दौरान पीड़िता के आरोपों की पुष्टि करने वाले साक्ष्य मिलने पर आरोपी पति बसंत कुमार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, दहेज की मांग और हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की. आरोपी करीब दो महीने से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था. आखिरकार पुलिस ने उसे उसके आवास ब्रह्मपुरी, रावली महदूद क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.

25 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप: पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, फरवरी 2022 में उनकी शादी हुई थी. उस दौरान उनके पिता ने शादी में करीब 25 लाख रुपए खर्च किए थे. अपनी हैसियत के अनुसार ससुराल पक्ष के सभी लोगों को सोने के आभूषण दिए और दहेज में पोलो कार भी दी थी. इसके बावजूद भी उनका दहेज से मन नहीं भरा.

पति और ससुराल पक्ष के लोग नया काम शुरू करने के नाम पर दस लाख रुपए और क्रेटा कार की डिमांड करने लगे. उनकी छोटी बहन की शादी पिता को करनी थी, इसलिए दहेज दे पाने में असमर्थ थे. आरोप है कि जब मांग पूरी नहीं हुई तो इसे प्रताड़ित किया गया.

आरोपी पति बसंत कुमार गिरफ्तार: ये भी आरोप है कि जान से मारने के लिए कार में बैठाकर आग तक लगाई गई. गनीमत रही कि वो किसी तरह बच बचाकर भाग निकलीं. इसके बाद परिजनों को बुलाया गया और पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था. फिलहाल, आरोपी पति बसंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है.

"गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है. मामले में अन्य नामजद आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."- मनोहर भंडारी, प्रभारी इंस्पेक्टर, रानीपुर कोतवाली

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