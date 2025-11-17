ETV Bharat / state

फिल्मी स्टाइल में युवक का किडनैप, चार बदमाश अरेस्ट, दो फरार, जानिए पूरा मामला

हरिद्वार पुलिस ने न सिर्फ दस घंटे के अंदर किडनैपरों को गिरफ्तार किया, बल्कि उनके कब्जे से युवक को भी छुड़वाया.

kidnapping
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 17, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हाईवे के किनारे कैफे में चाय पी रहे युवक का फिल्मी स्टाइल में किडनैप करने का मामला सामने आया है. हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और दस घंटे के अंदर न सिर्फ युवक को किडनैप करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया, बल्कि पीड़ित युवक को भी सकुशल बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया. पुलिस ने युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.

क्रिस्टल वर्ल्ड के पास से युवक को किया गया किडनैप: दरअसल, ये मामला शनिवार शाम का है. पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि शाम को करीब साढ़े छह बजे हरिद्वार-रुड़की के बीच स्थित क्रिस्टल वर्ल्ड के पास कार सवार कुछ युवक राजन नाम के युवक का अपहरण कर ले गए. युवक के किडनैप की सूचना मिलते ही जिलेभर की पुलिस हरकत में आई.

पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली: हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने मामले को गंभीरता से लिया और बहादराबाद थाना प्रभारी अंकुर शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया. इसके साथ ही हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. पुलिस ने सबसे पहले इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगलानी शुरू की.

सीसीटीवी कैमरों से 6 बदमाशों की जानकारी मिली: पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों में छह युवकों को पंजाब नंबर की स्विफ्ट कार में देखा गया और इन्हीं युवकों के इस वारदात में शामिल होने की पुष्टि हुई. लगातार सर्विलांस के आधार पर पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई.

मंगलौर के पास पुलिस ने बदमाशों की कार को रोका: पुलिस ने बताया कि अपहरण के करीब दस घंटे के भीतर ही हरिद्वार-मंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बदमाशों की कार को रोक लिया गया. पुलिस ने चार आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया और अपहृत राजन को भी सकुशल छुड़ा लिया, जबकि दो आरोपी मौके से भागने में फरार हो गए.

पुरानी रंजिश में किया गया किडनैप: गिरफ्तार आरोपियों के नाम अर्पित शर्मा पुत्र सुशील शर्मा, नितिन पुत्र प्रकाश चंद्र, जोगेंद्र उर्फ जुग्गन पुत्र बेगराज और हर्ष उर्फ हनी पुत्र भोपाल सिंह हैं. बहादराबाद थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने बताया कि पीड़ित के पिता अनिल कुमार निवासी शिवालिक नगर की तहरीर के आधार पर अपहरण समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। फरार चल रहे दो आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. अपहरण की वजह पुरानी रंजिश का बदला लेना बताई जा रही है.

पढ़ें---

TAGGED:

HARIDWAR YOUNG MAN KIDNAPPED
KIDNAPPING CASE HARIDWAR
हरिद्वार में युवक का किडनैप
किडनैपर गिरफ्तार हरिद्वार
YOUNG MAN KIDNAPPING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.