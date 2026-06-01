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नई उम्र के युवकों पर चढ़ा बदमाशी का शौक, पॉश इलाके में लूट की वारदात को दिया अंजाम, जानिए कैसे हुए गिरफ्तार

हरिद्वार: पढ़ लिखकर भविष्य संवारने की उम्र में चार युवकों पर बदमाशी का ऐसा शौक चढ़ा कि उन्होंने तमंचे के बल पर एक युवक से स्कूटी, मोबाइल, पर्स और नकदी लूट ली और फरार हो गए, लेकिन पुलिस की सक्रियता के आगे उनकी चाल ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी. कोतवाली रानीपुर पुलिस और सीआईयू की संयुक्त टीम ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों के उनके कब्जे से लूटी गई स्कूटी, मोबाइल, पर्स, नकदी, तमंचा और चाकू बरामद किए गए हैं. सोमवार को एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर पूरे मामले का खुलासा किया. एसएसपी के अनुसार बीती 23 मई की रात सीतापुर निवासी सौरभ सती अपनी स्कूटी से सिडकुल क्षेत्र से घर लौट रहे थे. पॉश इलाके चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास पीछे से आए चार स्कूटी सवार युवकों ने उन्हें रोक लिया.

आरोपियों ने तमंचा दिखाकर सौरभ को धमकाया और उनकी स्कूटी, मोबाइल फोन, पर्स व पांच हजार रुपये नकद लूटकर फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली रानीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया. पॉश इलाके में हुई इस सनसनीखेज लूट को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी नवनीत सिंह ने तत्काल पुलिस टीम का गठन किया और लूट की वारदात के जल्द खुलासे के निर्देश दिए.

इसके बाद कोतवाली रानीपुर और सीआईयू की संयुक्त टीम गठित की गई. जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों का अध्ययन किया. पुलिस को पता चला कि आरोपी मुख्य मार्गों के बजाय गली मोहल्लों के रास्तों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें पहले से ही सारे रास्तों की जानकारी थी, जिससे उनके स्थानीय होने की आशंका मजबूत हुई.