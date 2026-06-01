ETV Bharat / state

कांवड़िए को गोली मारने का मामला, हरिद्वार पुलिस ने चार आरोपी किए अरेस्ट, जानिए पूरा मामला

पुलिस की गिरफ्त में चारों आरोपी. ( ETV Bharat )

हरिद्वार: कांवड़िए को गोली मारने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. हालांकि अभी भी तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम शिवराज, आदित्य कुमार, वंश गुप्ता और हेमंत कुमार हैं. गिरफ्तार आरोपी गैंग बनाकर लोगों को डराने और धमकाने का काम करते हैं. इन आरोपियों ने बीती रात हरिद्वार में कांवड़िए को गोली मारी थी. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे. कांवड़िए का फिलहाल ऋषिकेश में एम्स में उपचार चल रहा है. कांवड़िए को गोली मारने के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार. (ETV Bharat) एसएसपी ने दी मामले की जानकारी: एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के अनुसार 31 मई की आधी रात को डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पास कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़िए को बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी. सूचना मिलते ही सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी, कनखल थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत और एसएसआई अनुज सिंह तत्काल पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों के दल में शामिल युवकों से पूछताछ की. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पास मारी गोली: पूछताछ में पता चला कि उत्तर प्रदेश व हरियाणा के चार कांवड़िए चल लेकर हरिद्वार से जा रहे थे, तभी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पास उनकी बाइक सवार 6 से सात युवकों के साथ कहासुनी हो गई थी. इसी विवाद के दौरान बाइक सवार युवकों ने कांवड़ यात्री अजय पुत्र नरेश निवासी जिला पानीपत (हरियाणा) को गोली मार दी. घायल कांवड़िए को पुलिस ने पास के निजी भूमानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया.