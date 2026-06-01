कांवड़िए को गोली मारने का मामला, हरिद्वार पुलिस ने चार आरोपी किए अरेस्ट, जानिए पूरा मामला
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हरियाणा के कांवड़िए को गोली मारने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अभी भी तीन आरोपी फरार है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 1, 2026 at 7:13 PM IST
हरिद्वार: कांवड़िए को गोली मारने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. हालांकि अभी भी तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.
पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम शिवराज, आदित्य कुमार, वंश गुप्ता और हेमंत कुमार हैं. गिरफ्तार आरोपी गैंग बनाकर लोगों को डराने और धमकाने का काम करते हैं. इन आरोपियों ने बीती रात हरिद्वार में कांवड़िए को गोली मारी थी. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे. कांवड़िए का फिलहाल ऋषिकेश में एम्स में उपचार चल रहा है.
एसएसपी ने दी मामले की जानकारी: एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के अनुसार 31 मई की आधी रात को डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पास कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़िए को बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी. सूचना मिलते ही सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी, कनखल थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत और एसएसआई अनुज सिंह तत्काल पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों के दल में शामिल युवकों से पूछताछ की.
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पास मारी गोली: पूछताछ में पता चला कि उत्तर प्रदेश व हरियाणा के चार कांवड़िए चल लेकर हरिद्वार से जा रहे थे, तभी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पास उनकी बाइक सवार 6 से सात युवकों के साथ कहासुनी हो गई थी. इसी विवाद के दौरान बाइक सवार युवकों ने कांवड़ यात्री अजय पुत्र नरेश निवासी जिला पानीपत (हरियाणा) को गोली मार दी. घायल कांवड़िए को पुलिस ने पास के निजी भूमानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया.
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और कई टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की. इस वारदात को अंजाम देने वाले शिवराज पुत्र जबर सिंह, उम्र 20 वर्ष, निवासी शांतिपुरम कॉलोनी, जगजीतपुर, कनखल को पुलिस ने रात में गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने आरोपी की बाइक को भी कब्जे में लिया है, जो वारदात में इस्तेमाल की गई थी. इसके बाद पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया.
एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है. अभी भी तीन आरोपी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम:
- शिवराज पुत्र जबर सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर कनखल.
- आदित्य कुमार पुत्र राजकुमार, उम्र 20 वर्ष, निवासी शांतिपुरम कॉलोनी, जगजीतपुर, कनखल.
- हेमंत कुमार पुत्र मनोज कुमार, उम्र 22 वर्ष, निवासी जगजीतपुर, थाना कनखल.
- वंश गुप्ता पुत्र अखिलेश गुप्ता, हाल निवासी फुटबॉल ग्राउंड, जगजीतपुर.
गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग: आरोपियों ने जिस कांवड़िए को गोली मारी है, उनक नाम अजय है, जो अपने साथियों के साथ 221 लीटर गंगाजल लेकर 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकला था. बीती रात सभी घटना स्थल पर रात्री विश्राम के लिए रूके थे. तभी वहां कांवड़ियों की कुछ युवकों से कहासुनी हो गई और इस दौरान आरोपियों ने अजय को गोली मार दी. अजय यह कांवड़ गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग करने को लेकर निकला था.
हत्या के प्रयास मामले में भी आरोपी गिरफ्तार: हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 20 हजार के ईनामी आरोपी को देहरादून की थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने आईएसबीटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया. मामूली विवाद में आरोपी ने जान से मारने की नीयत से एक व्यक्ति के सर पर बेस बाल के डंडे से कई वार किए थे. गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था और असम भागने की तैयारी थी. हालांकि उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
पढ़ें---