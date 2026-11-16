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हरिद्वार: बुलेट की सीट के नीचे छिपाकर लाते थे मौत का सामान, एनकाउंटर के बाद चार हथियार तस्कर अरेस्ट

हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर की प्रेस वार्ता ( ETV Bharat )

पुलिस के अनुसार गिरोह यूपी के बॉर्डर वाले इलाकों से अवैध हथियार खरीदकर हरिद्वार में सप्लाई कर रहा था. आरोपी धीरे-धीरे हरिद्वार में अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे, लेकिन आरोपियों का ये खेल ज्यादा दिन नहीं चल पाया और पुलिस ने उन्हें धर दबोचा.