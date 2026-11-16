हरिद्वार: बुलेट की सीट के नीचे छिपाकर लाते थे मौत का सामान, एनकाउंटर के बाद चार हथियार तस्कर अरेस्ट
हरिद्वार पुलिस ने सोमवार 16 नवंबर अवैध हथियारों सप्लाई के मामले का बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने चार आरोपियों को अरेस्ट भी किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2026 at 6:36 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 6:59 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हरिद्वार पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में हरिद्वार पुलिस ने बहादराबाद क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी है. इन तीन आरोपियों के अलावा एक अन्य आरोपी को भी पुलिस अलग से गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है. हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया.
पुलिस के अनुसार गिरोह यूपी के बॉर्डर वाले इलाकों से अवैध हथियार खरीदकर हरिद्वार में सप्लाई कर रहा था. आरोपी धीरे-धीरे हरिद्वार में अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे, लेकिन आरोपियों का ये खेल ज्यादा दिन नहीं चल पाया और पुलिस ने उन्हें धर दबोचा.
पुलिस को मुखबिर से मिली थी बड़ी सूचना: एसएसपी भुल्लर ने बताया कि 15 नवंबर को बहादराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस बौंगला तिराहे के पास चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि दिल्ली की ओर से कुछ लोग अवैध असलहों की खरीद-फरोख्त के लिए आने वाले हैं. सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की. मौके पर एक व्यक्ति पैदल और दो लोग मोटरसाइकिल से पहुंचे थे.
एक बदमाश को मारी गोली: पुलिस क कहना है कि उन्होंने बाइक सवार दोनों आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि एक अन्य आरोपी मुकुल पाल भागकर गन्ने के खेत में घुस गया. पुलिस के मुताबिक पीछा करने पर मुकुल पाल ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. चेतावनी के बावजूद दोबारा फायर करने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी.
दो पिस्टल और चार जिंदा कारतूस बरामद: पुलिस ने बताया कि घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. पूछताछ और तलाशी में मुकुल के कब्जे से दो पिस्टल बरामद हुईं. वहीं भूपेंद्र के पास से कब्जे से एक देसी तमंचा मिला. पुलिस ने आरोपी विशाल कुमार की निशानदेही पर बौंगला गांव के पास पीठ बाजार के सामने आम के बाग में खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल की सीट के नीचे छिपाकर रखी गई दो पिस्टल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए.
16 नवंबर को एक अन्य आरोपी हुआ गिरफ्तार: पुलिस ने बताया कि इसके बाद 16 नवंबर को बढिड़ी फ्लाईओवर के नीचे चेकिंग के दौरान प्रशांत कुमार को गिरफ्तार किया गया. उसके कब्जे से एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस मिले. इस प्रकार आरोपियों के कब्जे से पांच पिस्टल और एक देसी तमंचा बरामद हुआ है.
मेरठ से हरिद्वार पहुंचाए जा रहे थे अवैध हथियार: पुलिस के अनुसार गिरोह में मुकुल पाल यूपी के मेरठ क्षेत्र से अवैध हथियार लाकर हरिद्वार पहुंचाता था, जबकि हरिद्वार में विशाल कुमार नेटवर्क को आगे बढ़ा रहा था. पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और हथियारों की सप्लाई चेन की जानकारी जुटा रही है.
एक आरोपी पर पहले भी लूट और रेप का मुकदमा दर्ज: आरोपी मुकुल पाल यूपी के बॉर्डर वाले इलाकों से अवैध हथियारों को खरीदता था और हरिद्वार में विशाल को बेचता था. विशाल आगे हथियारों की तस्करी का काम देखता था. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मुकुल के खिलाफ पूर्व में एक लूट और एक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है. वह अपने साथ हमेशा एक पिस्टल रखता था और गिरफ्तारी के वक्त उसके कब्जे से दो पिस्टल बरामद हुए हैं.
इस प्रकार गिरोह में शामिल चार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. इन लोगों ने कहां-कहां से हथियार खरीदे और किन किन लोगों को बेचे हैं, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है.
आरोपियों की जानकारी:
- मुकुल पाल पुत्र कन्हैया, निवासी ग्राम बमौरी, थाना सरधना, जनपद मेरठ उम्र 25 वर्ष
- भूपेन्द्र पुत्र विजय कुमार, निवासी ग्राम मंसूरपुर जोहरा, थाना मंसूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 20 वर्ष
- विशाल कुमार पुत्र मंगता, निवासी वाल्मीकि मंदिर के पास, कस्बा बहादराबाद, जनपद हरिद्वार उम्र 26 वर्ष
- प्रशांत कुमार पुत्र निर्दोष कुमार, निवासी दादूपुर गोविंदपुर, कोतवाली रानीपुर, जनपद हरिद्वार उम्र 23 वर्ष
आरोपियों के कब्जे से पुलिस को 32 बोर की पांच अवैध पिस्टल के अलावा 312 बोर का एक अवैध तमंचा और सात जिंदा कारतूस बरामद हुए है.
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