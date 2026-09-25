शादी की दूसरी रात ही दुल्हन ने कर दिया कांड, पति का सारा माल हो गया साफ, जानिए कैसे
हरिद्वार जिले में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के गैंग को गिरफ्तार किया है, जानिए कैसे इस गैंग ने एक युवक को फंसाया था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 25, 2026 at 2:20 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लूटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है. यहां पहले जाल में फंसाकर युवक की शादी कराई गई. शादी के बाद नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बेहोश कर दिया. इसके बाद आरोपी युवती बड़े आराम से युवक के घर में मौजूद कैश और ज्वेलरी लूट कर फरार हो गई. हालांकि लूटेरी दुल्हन समेत उसकी गैंग के पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस को लूटेरी दुल्हन गैंग के कब्जे से 70 हजार रुपए, पांच मोबाइल फोन और नशीला पाउडर बरामद किया गया है. वही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बोलेरो को भी पुलिस ने सीज कर दिया. पुलिस के मुताबिक मामला हरिद्वार के बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र का है.
👰♀️ ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन व उसके साथियों पर बहादराबाद पुलिस की कार्रवाई— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) September 24, 2026
🔎 किसी अन्य व्यक्ति के साथ ठगी के एंगल से भी पुलिस कर रही पड़ताल
हरिद्वार पुलिस की अपील शादी-विवाह से पहले एक-दूसरे का भली-भांति परिचय एवं आवश्यक सत्यापन अवश्य करें pic.twitter.com/c58mmdPNVs
24 सितंबर को लिखवाई गई थी शिकायत: पुलिस ने बताया कि बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक ने 24 सितंबर को इस मामले में तहरीर दी थी. तहरीर देने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसके भाई की शादी नहीं हो रही थी. घरवाले लगातार उसके लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे. इसी बीच सिडकुल क्षेत्र में उनकी मुलाकात पंकज गिरी नाम के व्यक्ति से हुई थी. पंकज ने अपनी सास गीता देवी समेत रुकमिना से मिलवाया. इसके बाद शादी की बात फाइनल हुई और 21 साल की रुकमिना की शादी 22 सितंबर को उसके भाई से कराई गई.
पीड़ित के अनुसार सिडकुल के एक मकान में दोनों की वरमाला पहनकर शादी कराई गई थी. इसके बाद सभी लोग दूल्हे के घर चले गए. 22 सितंबर को रुकमिना ने बीमारी का बहाना बनाया और पति से अलग सोई थी, लेकिन अगले दिन ही मौका पाकर उसने चाय में नशीला पदार्थ मिलाया और पति को दिया. सुबह जब पति की आंख खुली तो घर से करीब 70000 रुपए की नगदी और कई मोबाइल फोन गायब मिले. शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पांचो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
दोस्तों ने ही रची थी लुटेरी दुल्हन के साथ मिलकर साजिश: तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला रुकमिना यूपी के शामली जिले के मिर्जापुर गांव की रहने वाली है. इसके बाद पुलिस ने रुकमिना समेत अब्दुल बारी, रागिनी पाल, पुनीत कुमार और भरतपुर राजस्थान निवासी फतेह सिंह मीना को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 70 हजार रुपए, पांच मोबाइल फोन और नशीला पाउडर बरामद किया है.
बहादराबाद कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि इस मामले में दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है., पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपियों ने शादी के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति को भी ठगी का शिकार तो नहीं बनाया. आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी है.
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