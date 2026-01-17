ETV Bharat / state

सात साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां सात साल की बच्ची से रेप का प्रयास किया गया.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 17, 2026 at 5:41 PM IST

3 Min Read
हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. यहां एक युवक पार्क में खेल रही बच्ची का मुंह दबाकर उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. परिजनों की शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने आरोपी को वारदात के चंद घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपी का नाम सूरज प्रसाद पोखरियाल पुत्र विरेंद्र है, जो मूलरूप से पौड़ी जिले के घनस्याली बीरोंखाल का निवासी है. वर्तमान में आरोपी कृपा कुटिर भारत माता पुरम कॉलोनी भूपतवाला में किराए पर रह रहा था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया. साथ ही आरोपी को बिना सत्यापन के किराए पर मकान देने के आरोप में मकान मालिक पर भी जुर्माने की कार्रवाई की है.

पुलिस के अनुसार बीते शुक्रवार को नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित पार्क में एक सात साल की बच्ची खेल रही थी. तभी आरोपी सूरज वहां पहुंच गया. आरोपी ने बच्ची का मुंह दबाया और उसे उठाकर अपने घर ले गया. आरोप है कि सूरज ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. इसके बाद बच्ची जब घर पहुंची तो, वो घर में परिजनों के सामने रोने लगी. परिजनों द्वारा पूछने पर बच्ची ने आरोपी की सारी हरकतें बता दी.

इसके बाद गुस्साए परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने तत्काल एक पुलिस टीम का गठन किया.

महिला दरोगा निशा सिंह को मुकदमे की जांच सौंपी गई. सफलता हासिल करते हुए पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों, सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपी को भारत माता पुरम कॉलोनी से दबोच लिया.

नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. साथ ही बिना सत्यापन के आरोपी को किराएदार रखने पर मकान मालिक पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपी को पुलिस टीम में नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह, एसएसआई नन्द किशोर ग्वाडी, दरोगा चरण सिंह , महिला दरोगा निशा सिंह, सब दरोगा अरविन्द भट्ट, हेड कांस्टेबल प्रदीप पंवार, महिला सिपाही और अनिता थापा शामिल रहे.

संपादक की पसंद

