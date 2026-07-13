हरिद्वार में नकली नोट गिरोह ने की जड़ें जमाने की कोशिश, 14 दिन में 12 आरोपी अरेस्ट, लाखों के जाली नोट बरामद
हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट में 12 लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में इनकी गिरफ्तारी की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 13, 2026 at 8:36 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार में पिछले 14 दिनों में दो बड़े नकली नोटों का कारोबार करने वाले गिरोह पकड़े गए हैं. अलग-अलग दोनों गिरोह में शामिल 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए. एक गिरोह के तार यूपी और दूसरे गिरोह के तार पंजाब से जुड़े पाए गए. क्योंकि हरिद्वार में देशभर से रोजाना लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही होती है, इसलिए गिरोह भीड़भाड़ का फायदा उठाकर नकली नोटों का नेटवर्क धर्मनगरी में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन हरिद्वार पुलिस ने लगातार बड़ी कार्रवाई कर नेटवर्क को झटका दिया. पुलिस ने अलग-अलग 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2.92 लाख रुपए की नकली करेंसी, नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल, कार और अन्य उपकरण बरामद किए हैं.
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह छोटे दुकानदारों और भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों पर नकली नोट खपाने की फिराक में था. पंजाब से जुड़े गिरोह के सदस्यों ने तो करीब दस हजार की करेंसी अलग अलग जगहों पर चला भी दी थी, लेकिन गिरोह के तीन सदस्य चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हरिद्वार जैसे धार्मिक शहरों में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. भीड़भाड़, अस्थायी दुकानों और नकद भुगतान अधिक होने के कारण जाली नोट खपाने की कोशिश करने वाले गिरोह ऐसे स्थानों को निशाना बनाते हैं.
पहला मामला, यूपी, बिजनौर से जुड़े थे तार: श्यामपुर कोतवाली पुलिस ने बीती 27 जून को वनकर्मियों के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस दौरान आरोपियों की गाड़ी से 52 हजार 500 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए थे. तीनों आरोपियों को जेल भेजने के बाद जांच आगे बढ़ाई गई. देवेंद्र कुमार, गुलजार अहमद और शगुन नाम के आरोपी भी दबोचे गए. इन आरोपियों के कब्जे से 50 हजार रुपए के नकली नोट बरामद हुए. इसके अलावा नोट छपने के कागज, प्रिंटर और लैपटॉप भी बरामद हुए. आरोपी शगुन जोशी असली नोट की फोटो लेकर उसे सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप की मदद से हाई क्वालिटी में तैयार करता था. ताकि प्रिंट बिल्कुल असली नोट जैसा दिखाई दे. इसके बाद प्रिंटर की मदद से नकली नोट छापे जाते थे.
मुख्य आरोपी देवेंद्र कुमार ने पूछताछ में बताया था कि उसने और गुलजार ने पहले बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र में करीब एक लाख रुपए के नकली नोट छापे थे. इनमें कुछ नोट खराब हो गए, जबकि लगभग 60 हजार रुपए के नकली नोट बाजार में चला दिए गए. इससे मिले मुनाफे के बाद उन्होंने गिरोह का विस्तार किया और देवेंद्र के जीजा शिवम और नोटों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए शगुन जोशी को भी अपने साथ जोड़ लिया था. हरिद्वार से कुल मिलाकर इस गिरोह में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर श्यामपुर पुलिस ने जेल भेज दिया था.
दूसरा मामला, पंजाब से जुड़े थे तार: बीती 6 जुलाई को नगर कोतवाली पुलिस ने सरजीत सिंह, टिंकू, सुमित कुमार और संजीव कुमार को गिरफ्तार किया था. आरोपियों के कब्जे से कुल 84 हजार 500 रुपए के 500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे. चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया था. दो आरोपियों की पीसीआर रिमांड लेकर पुलिस पंजाब पहुंची और वहां से 32 वर्षीय पवन कुमार पुत्र मोहिंद्र कुमार निवासी गुरदासपुर को 5 हजार रुपए के नकली नोट और 52 वर्षीय सुखबिर सिंह पुत्र तारा सिंह निवासी अमृतसर को 1 लाख रुपए के रुपए नकली नोटों के साथ दबोच लिया.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकली नोट बनाए जाने में प्रयुक्त एक प्रिंटर और कार भी बरामद की. पवन और सुखबीर की जेल में दोस्ती हुई थी और उसके बाद नकली नोटो के कारोबार से जुड़ गए. पूर्व में गिरफ्तार इनके चार साथी भी हरिद्वार में नकली नोट खपाने की चाह में थे. लेकिन पुलिस की तत्परता से अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके.
क्या बोले अधिकारी: हरिद्वार के एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि सिडकुल और मठ मंदिर होने के कारण हरिद्वार पुलिस लगातार चेकिंग और सत्यापन अभियान चला रही है. नकली नोटों के दो बड़े गिरोह के खुलासे होना भी इन्हीं अभियानों का नतीजा है. कांवड़ और कुंभ मेले के मध्यनजर दोनों अभियान आगे भी जारी रहेंगे.
श्यामपुर कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी.
- शिवम कश्यप पुत्र ओमप्रकाश, निवासी श्यामपुर, हरिद्वार.
- अनुल पुत्र ओमप्रकाश, निवासी श्यामपुर, हरिद्वार.
- विकास सिंह पुत्र नौबहार सिंह, निवासी कांगड़ी, हरिद्वार.
- देवेंद्र कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी बड़ापुर, बिजनौर.
- गुलजार अहमद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी बड़ापुर, बिजनौर.
- शगुन जोशी पुत्र पवन जोशी निवासी लालढांग श्यामपुर
नगर कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी
- 58 वर्षीय सरजीत सिंह पुत्र करनाल सिंह.
- 29 वर्षीय टिंकू पुत्र सरजीत सिंह.
- 20 वर्षीय सुमित कुमार पुत्र संजीव कुमार.
- 47 वर्षीय संजीव कुमार पुत्र रघुवीर सिंह.
- 32 वर्षीय पवन कुमार पुत्र मोहिंद्र कुमार निवासी गुरदासपुर (सभी निवासी गुरदासपुर पंजाब).
- 52 वर्षीय सुखबिर सिंह पुत्र तारा सिंह निवासी अमृतसर.
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