फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 15 लाख ठगी कर फरार हुआ आरोपी, पुलिस ने गाजियाबाद से किया गिरफ्तार
हरिद्वार पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 17, 2026 at 8:19 AM IST
हरिद्वार: फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को सिडकुल पुलिस ने आखिरकार एक साल बाद दबोच ही लिया. एक साल से फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उस पर पांच हजार रुपये का इनाम भी घोषित था. गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहित अग्रवाल है, जो इवोनी ग्रीन अपार्टमेंट, शाहपुर बम्हेटा, थाना वेव सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का निवासी है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.
सिडकुल पुलिस के मुताबिक साल 2024 में राकेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने थाना सिडकुल में शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि मोहित अग्रवाल और उसके साथियों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग व अन्य निवेश योजनाओं में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर उससे 15 लाख रुपये ऐंठ लिए. रकम लेने के बाद न तो निवेश का कोई प्रमाण दिया गया और न ही धनराशि वापस की गई. प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए और आरोपी की तलाश शुरू की.
पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था. हर बार गिरफ्तारी से बचने के लिए वह पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखकर अपना स्थान बदल लेता था. काफी प्रयासों के बाद भी हाथ नहीं आने पर हरिद्वार के एसएसपी ने उस पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया और सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया. एक साल बाद सिडकुल पुलिस ने आरोपी मोहित अग्रवाल को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर ही लिया.
सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा के अनुसार न्यायालय से गैर जमानती वारंट प्राप्त किए गए थे. हाल ही में मिले इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने गाजियाबाद में दबिश दी और आरोपी को थाना वेव सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे सीधा जेल भेज दिया गया. उन्होंने बताया कि एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पांच हजार रुपए का इनाम भी दिया है. गौर हो कि हरिद्वार में नए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने अभी तीन दिन पहले ही चार्ज संभाला है और उन्होंने सभी थाने और कोतवालियों की पुलिस को फरार चल रहे वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं.
पढ़ें- जमीन दिलाने के नाम बैंक अधिकारी और महिला से लाखों की धोखाधड़ी, पड़ताल में जुटी पुलिस