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हरिद्वार में पिल्ला गैंग का मुख्य शूटर गिरफ्तार, अब तक आठ आरोपी दबोचे, जानिये पूरा मामला

हरिद्वार कांवड़ियों पर फायरिंग मामले में पिल्ला गैंग का मुख्य शूटर आरोपी सत्यम जाट को गिफ्तार कर लिया गया है.

HARIDWAR PILLA GANG SATYAM JAT
हरिद्वार पिल्ला गैंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 18, 2026 at 7:30 PM IST

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हरिद्वार: कनखल क्षेत्र में कांवड़िये पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले कुख्यात पिल्ला गैंग के खिलाफ हरिद्वार पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है. पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुख्य शूटर को भी अवैध तमंचे सहित दबोच लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सत्यम जाट पुत्र जबर सिंह निवासी शांतिपुरम कॉलोनी, जगजीतपुर, हरिद्वार के रूप में हुई है.

आरोप है कि इसी ने ही हरियाणा के कांवड़िए पर मामूली कहासुनी में गोली चलाई थी. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है.

पुलिस के अनुसार, घटना एक जून 2026 को गुरुकुल कांगड़ी के पास हाइवे पर हुई थी. हरिद्वार से दिल्ली जा रहे कांवड़ियों पर कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़ियों की स्थानीय युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि पिल्ला गैंग से जुड़े युवकों ने कांवड़ियों के साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी. इसी दौरान एक आरोपी ने तमंचे से फायरिंग कर दी. जिससे एक कांवड़िया घायल हो गया.

घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी. घायल कांवड़िए को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर कनखल पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत आरोपियों की धरपकड़ शुरू की. अगले ही दिन चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. तब मुख्य आरोपी सत्यम जाट पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया.

कनखल थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सादे कपड़ों में जगजीतपुर, पीठ पुलिया, फुटबॉल ग्राउंड और गुरुकुल कांगड़ी क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई. इसके बाद अन्य तीन आरोपियों को भी दबोच लिया गया. अब घटना में फायरिंग करने वाले आरोपी सत्यम जाट को गिरफ्तार कर लिया गया है. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है.

कनखल थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत ने बताया फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है. पिल्ला गैंग के अन्य सदस्यों और उनकी आपराधिक गतिविधियों की भी जांच की जा रही है. गैंग से जुड़े लोगों का सत्यापन कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.

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