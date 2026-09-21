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हरिद्वार श्रद्धा भक्ति आश्रम हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, STF ने बागपत से दबोचा 50 हजार का इनामी

STF ने आरोपी को किया गिरफ्तार ( Photo-ETV Bharat )