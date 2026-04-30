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नगर निगम की टीम ने लोगों को दिया गुलाब का फूल, 'रोको-टोको' अभियान से स्वच्छता की नई पहल

हरिद्वार: शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम हरिद्वार ने 'रोको-टोको अभियान' की शुरुआत की है. नगर आयुक्त नंदन कुमार के दिशा निर्देशन में चल रहे इस अभियान के तहत नगर निगम की टीम घर-घर जाकर नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है. गुरुवार को इसी क्रम में उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी, सैनिटेशन सेल प्रभारी संजय शर्मा आर्यनगर वार्ड में पहुंचे. यहां उन्होंने स्थानीय पार्षद के साथ मिलकर लोगों से संपर्क किया. उन्हें गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण के लिए दो डस्टबिन के उपयोग के लिए प्रेरित किया. साथ ही सैकड़ों लोगों को गुलाब का फूल देकर स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया.

खासकर अभियान के दौरान उन लोगों को विशेष रूप से जागरूक किया गया, जो घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले पर्यावरण मित्र को समय पर कचरा नहीं देते हैं. ऐसे नागरिकों को गुलाब का फूल देकर जागरूकता का संदेश दिया गया. वहीं, नियमित रूप से नियमों का पालन करने वाले लोगों को भी सराहा गया.

उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी ने बताया कि,