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हरिद्वार लैंड स्कैम: 14 दिन में बदला लैंड यूज, सरकारी खजाने में करोड़ों का डाका, 'एक्शन' के बाद भी कुछ सवाल अधूरे

उत्तराखंड में हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले की कई परतें अभी तक बाहर नहीं आई हैं, जिनका जवाब अभी भी जनता को मिल नहीं पाया.

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इसी 14 करोड़ की जमीन का लैंड यूज चेंज कर हरिद्वार नगर निगम ने 54 करोड़ में खरीदा था. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 20, 2026 at 6:39 PM IST

4 Min Read
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हरिद्वार: जिले में नगर निगम भूमि घोटाले मामले में उत्तराखंड की धामी सरकार ने दो आईएएस और पीसीएस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संस्तुति कर दी है. इस कार्रवाई को अबतक अधिकारियों के खिलाफ उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. सरकार के इस फैसले की जमकर सराहना की जा रही है, लेकिन अभी भी इस मामले में कई सवाल अधूरे रह गए हैं. सोशल मीडिया पर इन सवालों का जवाब मांगा जा रहा है.

सबसे बड़ा सवाल यही कि 54 करोड़ के घोटाले का हिस्सा किस-किस के पास गया? इस पूरे घोटाले की पटाकथा किसने लिखी? अधिकारियों ने क्या इस पूरे मामले में विभागीय मंत्री और यहां तक की शासन को भी अंधेरे में रखा? ऐसा कैसे हो गया. जब जमीन का लैंड यूज बदला गया तब किसी ने इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया? इसी तरह की कई चर्चाएं सोशल मीडिया पर हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले को लेकर हो रही हैं.

सबसे बड़ा सवाल जमीन के लैंड यूज को लेकर उठाया जा रहा है. सवाल हैं कि आम जनता अगर कृषि भूमि को आबादी में दर्ज कराना चाहे तो सरकारी दफ्तरों में उनकी चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन तत्कालीन एसडीएम ने मात्र 14 दिन में ही लैंड यूज बदल दिया. इस तरह से खेती की सस्ती जमीन को आबादी वाली महंगी कमर्शियल जमीन के दाम पर बेचा गया. निगम प्रशासन ने करीब 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में खरीदी. इस प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया.

इस मामले में सरकार ने पहले अधिकारियों को निलंबित किया और एक दिन पहले 19 जून को तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के खिलाफ बर्खास्तगी की संस्तुति कर दी. वहीं एसडीएम अजयवीर सिंह के लिए तीन साल तक प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की. सवाल उठाए जा रहे हैं कि यदि एसडीएम लैंड यूज चेंज नहीं करते, तो आज इतना बड़ा घोटाला ही नहीं होता.

हरिद्वार के समाजसेवी सचिन चौधरी ने कहा कि अजयवीर तत्कालीन एसडीएम थे, जो नगर निगम भूमि घोटाले में मुख्य आरोपियों में शामिल हैं. उनकी सेवा समाप्त क्यों नही की गई, जबकि लैंड यूज चेंज इन्होंने ही किया था? वहीं हरिद्वार महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष अमन गर्ग का कहना है कि कि निगम भूमि घोटाले में कार्रवाई अधूरी है. यदि इसमें किसी नेता की संलिप्तता है, तो उसकी भी जांच कराकर कार्रवाई की जानी चाहिए.

भूमि बेचने वाले एक व्यक्ति की हो चुकी मौत: दरअसल, यह पूरा खेल साल 2024 में हरिद्वार निगम प्रशासन ने सराय क्षेत्र में किसानों की जमीन खरीदी थी. यह जमीन तीन लोगों के नाम थी. एक साल पहले तीन में से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है. जांच के बाद एजेंसियों ने भूमि बेचने वालों के खाते फ्रीज कर दिए थे. बताया जा रहा है कि इन्हीं तीन लोगों ने 54 करोड़ में जमीन निगम प्रशासन को बेची थी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा अलग-अलग खातों में ट्रांसफर भी कर दिया. क्योंकि जो जमीन करीब 15 करोड़ रुपये की थी, उस जमीन को निगम प्रशासन ने 54 करोड़ में खरीदा था. जिन किसानों ने जमीन बेची थी, उनके नाम शकुंतला देवी, किशन कुमार और रामकुमार हैं. हालांकि एक साल पहले बीमारी के चलते किशन कुमार की मौत हो गई थी.

जानिए कब क्या हुआ:

  1. नवंबर 2024 में जमीन खरीदी गई.
  2. मई 2025 में जांच के बाद वित्तीय अनियमितता सामने आई.
  3. तीन जून 2025 को सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों समेत 10 अधिकारियों को निलंबित किया.
  4. 11 जून 2025 को विजिलेंस की टीम हरिद्वार पहुंचकर जांच की.
  5. 19 जून 2026 को सीएम धामी ने तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह, नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संस्तुति का आदेश जारी किया.

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