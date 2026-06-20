ETV Bharat / state

हरिद्वार लैंड स्कैम: 14 दिन में बदला लैंड यूज, सरकारी खजाने में करोड़ों का डाका, 'एक्शन' के बाद भी कुछ सवाल अधूरे

हरिद्वार: जिले में नगर निगम भूमि घोटाले मामले में उत्तराखंड की धामी सरकार ने दो आईएएस और पीसीएस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संस्तुति कर दी है. इस कार्रवाई को अबतक अधिकारियों के खिलाफ उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. सरकार के इस फैसले की जमकर सराहना की जा रही है, लेकिन अभी भी इस मामले में कई सवाल अधूरे रह गए हैं. सोशल मीडिया पर इन सवालों का जवाब मांगा जा रहा है.

सबसे बड़ा सवाल यही कि 54 करोड़ के घोटाले का हिस्सा किस-किस के पास गया? इस पूरे घोटाले की पटाकथा किसने लिखी? अधिकारियों ने क्या इस पूरे मामले में विभागीय मंत्री और यहां तक की शासन को भी अंधेरे में रखा? ऐसा कैसे हो गया. जब जमीन का लैंड यूज बदला गया तब किसी ने इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया? इसी तरह की कई चर्चाएं सोशल मीडिया पर हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले को लेकर हो रही हैं.

सबसे बड़ा सवाल जमीन के लैंड यूज को लेकर उठाया जा रहा है. सवाल हैं कि आम जनता अगर कृषि भूमि को आबादी में दर्ज कराना चाहे तो सरकारी दफ्तरों में उनकी चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन तत्कालीन एसडीएम ने मात्र 14 दिन में ही लैंड यूज बदल दिया. इस तरह से खेती की सस्ती जमीन को आबादी वाली महंगी कमर्शियल जमीन के दाम पर बेचा गया. निगम प्रशासन ने करीब 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में खरीदी. इस प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया.

इस मामले में सरकार ने पहले अधिकारियों को निलंबित किया और एक दिन पहले 19 जून को तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के खिलाफ बर्खास्तगी की संस्तुति कर दी. वहीं एसडीएम अजयवीर सिंह के लिए तीन साल तक प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की. सवाल उठाए जा रहे हैं कि यदि एसडीएम लैंड यूज चेंज नहीं करते, तो आज इतना बड़ा घोटाला ही नहीं होता.