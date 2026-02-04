ETV Bharat / state

किन्नर सोनिया बुआ को बनाया गया स्वच्छता का ब्रांड एंबेसडर, हरिद्वार नगर निगम की ऐतिहासिक पहल

किन्नर सोनिया बुआ को बनाया गया स्वच्छता का ब्रांड एंबेसडर ( ETV Bharat )

नगर आयुक्त नंदन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रांड एंबेसडर अपने स्तर पर विभिन्न मोहल्लों, बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरुक करेंगे. इसके अंतर्गत साफ-सफाई, कचरे को अलग करना, प्लास्टिक मुक्त अभियान व सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने जैसे विषयों पर जनसंवाद किया जाएगा.

हरिद्वार नगर आयुक्त नंदन कुमार ने किन्नर सोनिया को नगर निगम का ब्रांड एंबेसडर बनाने का पत्र बुधवार को अपने कार्यालय में सौंपा. राज्य में इस प्रकार नगर निगम ने पहली बार किसी किन्नर को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है.

हरिद्वार: नगर निगम हरिद्वार ने स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक सराहनीय और अलग पहल की है. हरिद्वार नगर निगम ने किन्नर समाज से जुड़ी एक प्रतिनिधि को स्वच्छता अभियान का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है. हरिद्वार नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि इस निर्णय से समाज के हर वर्ग तक स्वच्छता का संदेश प्रभावी रूप से पहुंच सकेगा.

हरिद्वार नगर निगम द्वारा उन्हें समय-समय पर आवश्यक सहयोग, प्रचार सामग्री व अभियान से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. हरिद्वार नगर आयुक्त नंदन कुमार ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है.

किन्नर समाज को इस मुहिम से जोड़कर हम समावेशी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं. हमें विश्वास है कि यह पहल लोगों को प्रेरित करेगी और स्वच्छ हरिद्वार के लक्ष्य को साकार करने में मददगार साबित होगी.

- नंदन कुमार, नगर आयुक्त, हरिद्वार नगर आयुक्त -

नगर निगम के इस काम की लोगों ने की सराहना: नगर निगम की इस पहल की शहरवासियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा सराहना की जा रही है. लोगों का कहना है कि इस तरह के कदम समाज में समानता और जागरूकता दोनों को मजबूती देते हैं.

बता दें कि, हरिद्वार में सोनिया किन्नर 'सोनिया बुआ' के नाम से प्रसिद्ध हैं. उन्होंने कहा कि किन्नर समाज समाज सेवा में हमेशा आगे रहता है. निगम प्रशासन ने जिस उद्देश्य से उन्हें अपने साथ जोड़ा है, स्वच्छता के उस उद्देश्य को वो आगे बढ़ाएंगे. घर-घर तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया जाएगा. पूरा हरिद्वार उनका घर है, घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाएगा. समाज के हर वर्ग को साथ जोड़कर हरिद्वार को देश का नंबर वन स्वच्छ शहर बनाएंगे.

पढ़ें---