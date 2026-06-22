ETV Bharat / state

हरिद्वार की सड़कों पर कूड़ा फैलाता जा रहा था वाहन, नगर आयुक्त ने ठोका ₹25 हजार का जुर्माना

कूड़ा वाहन से सड़क पर गिरता कचरा ( फोटो सोर्स- Local Resident )

नगर निगम प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेकर शुरू की कार्रवाई: वीडियो सामने आते ही नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया. हरिद्वार नगर निगम प्रशासन ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और नगर आयुक्त नंदन कुमार ने संबंधित वाहन की जांच कराई. जांच के दौरान संबंधित कंपनी की गलती सामने आई.

वाहन से उड़ कर हाईवे पर गिर रहा था कूड़ा: दरअसल, सोमवार यानी 22 जून को एक ट्रक में कूड़ा भरकर कूड़ा निस्तारण प्लांट की तरफ ले जाया जा रहा था, लेकिन कूड़ा वाहन को ढका नहीं गया था और उसमें से कूड़ा निकलकर हाईवे पर गिरा रहा था. एक कार चालक ने यह नजारा अपने मोबाइल में कैद कर दिया. जिसका वीडियो भी सामने आया.

हरिद्वार: नगर निगम हरिद्वार ने कूड़ा परिवहन में लापरवाही बरतने वाली डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. एजेंसी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.

हरिद्वार नगर निगम के संज्ञान में आया कि डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण के काम में लगी एजेंसी ईकोन वॉटरग्रेस के एक वाहन की ओर से कूड़े का परिवहन खुले में किया जा रहा था. वाहन को निर्धारित मानकों के अनुरूप ढका नहीं गया था. इससे मार्ग पर कूड़ा बिखरने एवं स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी.

एजेंसी पर 25 हजार रुपए का लगा जुर्माना: वहीं, मामले की जानकारी मिलते ही नगर आयुक्त नंदन कुमार के निर्देश पर नगर निगम अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित एजेंसी पर ₹25,000 की आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई कर दी. साथ ही भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने के लिए एजेंसी को कड़ी चेतावनी जारी की गई.

कूड़े को बिना ढके ले जाता वाहन (फोटो सोर्स- Local Resident)

"हरिद्वार शहर की स्वच्छता व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. कूड़ा संग्रहण एवं परिवहन से जुड़े सभी कार्मिकों और एजेंसियों को निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा. नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ जुर्माना, अनुबंधीय कार्रवाई एवं अन्य आवश्यक कदम उठाए जाएंगे."- नंदन कुमार, नगर आयुक्त

"पूर्व में भी सभी डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण एजेंसियों एवं संबंधित संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि कूड़ा परिवहन के दौरान सभी वाहन पूरी तरह से ढके हुए होने चाहिए. स्वच्छता एवं पर्यावरणीय मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए. निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी."- नंदन कुमार, नगर आयुक्त

हरिद्वार नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं खुले में कूड़ा परिवहन या स्वच्छता संबंधी अनियमितता दिखाई दे, तो इसकी सूचना निगम को उपलब्ध कराएं. ताकि, तत्काल कार्रवाई की जा सके. इसके अलावा कूड़े को जहां-तहां न फेंके. नगर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें.

ये भी पढ़ें-