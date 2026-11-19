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सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति पर चिंतित सांसद त्रिवेंद्र, बच्चियों को सुकन्या योजना से जोड़ने के निर्देश दिए

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति पर चिंतित सांसद त्रिवेंद्र ( PHOTO-ETV Bharat )

गुरुवार को मेला नियंत्रण भवन सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक में सांसद ने केंद्र सरकार की योजनाओं की विभागवार समीक्षा की. बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, विधायक वीरेंद्र जाति, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, नगर आयुक्त नंदन कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के दौरान सांसद ने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए.