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14 साल की बच्ची की चोरी छिपे कराई शादी, प्रेग्नेंट होने पर हुआ खुलासा, पति समेत ससुराल और मायके पक्ष पर मुकदमा

14 साल की बच्ची की चोरी छिपे कराई शादी, प्रेग्नेंट होने पर हुआ खुलासा ( PHOTO-ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची की चोरी-छिपे शादी करा दी गई. किशोरी के प्रेग्नेंट होने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ. मामले की जानकारी मिलते ही इलाके में चर्चाएं शुरू हो गई है. अब पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची की चोरी-छिपे और जबरन शादी करा दी गई. कुछ दिन बाद जब किशोरी प्रेग्नेंट हुई तो मामले की जानकारी सबके सामने आई. बताया जा रहा है कि किशोरी की तबीयत बिगड़ने पर ससुराल पक्ष के लोग उसको अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई. जब अस्पताल प्रबंधन ने दस्तावेज मांगे तो सामने आया कि किशोरी की उम्र करीब 14 साल है. जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन भी सकते में आ गया. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई.