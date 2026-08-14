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कांग्रेस का SIR में फर्जी आपत्तियों का आरोप, कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं ने SP देहात से की शिकायत

कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं ने SP देहात से की शिकायत ( Photo-ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है. मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन, नगर पालिका मंगलौर अध्यक्ष मोहिउद्दीन अंसारी और रुड़की के महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एसपी देहात कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल से मुलाकात कर (SIR) प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर फर्जी तरीके से आपत्तियां दर्ज किए जाने का आरोप लगाया. दरअसल, कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के दौरान गलत तरीके से फॉर्म-7 जमा कराए जा रहे हैं. उनका कहना है कि जिन लोगों के नाम पर आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं, कई मामलों में उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं है. विधायक का आरोप है कि गलत और फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, जो नियमों और कानून का उल्लंघन है. इसी मामले में जावेद नाम के शिकायतकर्ता ने एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल को लिखित पत्र (तहरीर) देकर पूरे प्रकरण की जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस का SIR में फर्जी आपत्तियों का आरोप (Video-ETV Bharat)