ETV Bharat / state

उम्र महज 23 साल और ठगी 80 लाख की, पुलिस के बिछाए जाल में फंसा शातिर अपराधी

पुलिस की गिरफ्त में शातिर अपराधी ( Photo-ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. दरअसल, मंगलौर पुलिस ने 80 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी के मामले का खुलासा करते हुए एक (23 वर्षीय) युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने नाम से छह बैंक खाते संचालित कर रहा था और इन खातों के माध्यम से देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर धोखाधड़ी की जा रही थी. आरोपी लोगों को लॉटरी निकलने और इनाम मिलने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था.

साइबर ठगी से जुड़े एक बैंक खाते की जानकारी प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सामने आई थी, जांच में पता चला कि बैंक खाता के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 20 से अधिक साइबर शिकायतें दर्ज थीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलौर कोतवाली में मुकदमे के तहत धारा 318(4) बीएनएस और 66डी आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने संबंधित बैंक खाते और उसके खाताधारक की जानकारी जुटाई, जांच आगे बढ़ी तो आकाश कुमार पुत्र वीरेन्द्र, निवासी गोपालपुर (उम्र 23 वर्ष) का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ और जांच की तो साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए.