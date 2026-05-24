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लाठी डंडों से लैस होकर मकड़ा गैंग ने फैलाई दहशत, पांच आरोपी गिरफ्तार

हरिद्वार: श्यामपुर थाना क्षेत्र में मकड़ा गैंग द्वारा दहशत फैलाने का मामला सामने आया है. दहशत फैलाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. खुद को मकड़ा गैंग बताकर हुड़दंग मचाने वाले युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि युवक वाहनों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर क्षेत्र में दहशत फैलाने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत श्यामपुर पुलिस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में 23 मई को थाना श्यामपुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गाजीवाली क्षेत्र में कुछ युवक बाइक और कारों के साथ गैंग बनाकर हुड़दंग कर रहे हैं. बताया गया कि युवक लाठी डंडों से लैस होकर आपसी झगड़ा और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे. जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

सूचना मिलते ही श्यामपुर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. जिसके बाद पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद सबको थाने लाया गया. सख्ती से पूछताछ और जांच के दौरान सामने आया कि युवक अपने वाहनों पर मकड़ा चिन्ह का इस्तेमाल कर खुद की पहचान बना रहे थे. वे ग्रुप बनाकर सक्रिय हो रहे थे. पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों में मोहित पुत्र राजकुमार, देव पुत्र संजीत, सन्नी पुत्र प्रमोद, परवेज पुत्र विद्या रत्न तथा योगेश शर्मा पुत्र मोहन शर्मा निवासी ग्राम कांगड़ी, थाना श्यामपुर शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले. जिसमें कई आपत्तिजनक वीडियो सामने आए हैं. माना जा रहा है कि ये युवक सोशल मीडिया पर गैंग जैसी छवि बनाकर क्षेत्र में प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे थे.

अभी तक हरिद्वार में पिल्ला गैंग, बैंगन गैंग और बाज गैंग का नाम हुड़दंग और दहशत फैलाने में शामिल था. इन गैंगों के बाद अब मकड़ा गैंग का नाम भी आमने आया है. ये आरोपी भी दहशत फैलाने की रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे. पुलिस ने फिलहाल गैंग में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.