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हरिद्वार जमीन घोटाला, सस्पेंड दो अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए डिटेल

देहरादून: उत्तराखंड शासन में दो अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है. इसमें IAS अधिकारी कर्मेंद्र सिंह और PCS अफसर अजयवीर शामिल हैं. इन दोनों ऑफिसर्स का नाम हरिद्वार जमीन घोटाले में आया था. जिसके बाद इन पर कार्रवाई के आदेश भी हुए थे अब इन दोनों अधिकारियों को सरकार ने तैनाती दी है.

उत्तराखंड में ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दिए जाने का सिलसिला जारी है. हाल ही में IAS, PCS और सचिवालय सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी होने के बाद दो और अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है. जिम्मेदारी लेने वालो में एक IAS और PCS ऑफर शामिल है.

दरअसल हरिद्वार में जमीन घोटाला प्रकरण को लेकर इन दोनों ही अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति की गई थी. इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कर्मेंद्र सिंह और PCS अफसर अजय वीर का नाम शामिल है. शासन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अब कर्मेंद्र सिंह को अपर सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास की जिम्मेदारी दी गई है. PCS अधिकारी अजयवीर को डोईवाला में गन्ना चीनी मिल का अधिशासी अधिकारी बनाया गया है.

खास बात यह है कि यह दोनों ही अधिकारी काफी लंबे समय से नई जिम्मेदारी मिलने का इंतजार कर रहे थे. शासन ने हरिद्वार जमीन घोटाला प्रकरण को लेकर इन दोनों ही अधिकारियों को निलंबित किया था. इस मामले में जांच के बाद शासन स्तर से कार्रवाई की संस्तुति भी की गई थी. ऐसे में अब इन दोनों ही अधिकारियों को नई तैनाती दे दी गई है.