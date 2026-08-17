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समुद्र मंथन की थीम पर सजेगा कुंभ का स्वागत द्वार, धर्मनगरी से दिया जाएगा खास संदेश

कुंभ मेलाधिकारी सोनिका ने कहा समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक परंपरा में कुंभ की अवधारणा से गहराई से जुड़ी कथा है.

HARIDWAR KUMBH 2027
हरिद्वार कुंभ 2027 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 17, 2026 at 7:03 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 7:12 PM IST

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हरिद्वार: कांवड़ मेले के बाद कुंभ मेला प्रशासन ने कुंभ मेले की तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है. कुंभ मेले में हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश की सीमा पर मंडावर छुटमलपुर में भव्य स्वागत द्वार बनाया जाएगा. यह द्वार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा और कुंभ की आध्यात्मिक परंपरा को केंद्र में रखकर तैयार किया जा रहा है. यह स्वागत द्वार श्रद्धालुओं के लिए केवल प्रवेश का संकेत नहीं होगा, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से परिचय कराने वाला प्रमुख आकर्षण भी बनेगा.

मेला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्मित कराए जा रहे इस स्वागत द्वार के लिए राज्य सरकार ने 204.19 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है. लगभग साढ़े छह मीटर ऊंचा यह स्वागत द्वार कुंभ नगरी हरिद्वार की ओर बढ़ते श्रद्धालुओं के लिए भव्य प्रवेश बिंदु के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसका वास्तुशिल्प और सज्जा कुंभ के आध्यात्मिक महत्व के साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं को भी प्रतिबिंबित करेगी.

कुंभ मेलाधिकारी सोनिका ने कहा समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक परंपरा में कुंभ की अवधारणा से गहराई से जुड़ी कथा है. इसी कथा से अमृत कलश और कुंभ पर्व की धार्मिक मान्यता का संबंध माना जाता है. ऐसे में समुद्र मंथन की थीम पर आधारित स्वागत द्वार श्रद्धालुओं को कुंभ की आध्यात्मिक यात्रा से जोड़ने के साथ ही हरिद्वार की धार्मिक महत्ता का प्रतीक बनेगा. यह मार्ग उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हरिद्वार पहुंचने के प्रमुख मार्गों में शामिल है. ऐसे में मंडावर में बनने वाला यह स्वागत द्वार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए कुंभ नगरी की पहली भव्य झलक प्रस्तुत करेगा. प्रवेश द्वार के आसपास के क्षेत्र में भी आवश्यक सौंदर्यीकरण कराया जाएगा. जिससे कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को एक आकर्षक और उत्सवपूर्ण वातावरण का अनुभव हो.

कुंभ मेलाधिकारी सोनिका ने बताया स्वागत द्वार का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है. इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया जा रहा है. मेलाधिकारी सोनिका ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर इसका निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करने और गुणवत्ता के मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है.

Last Updated : August 17, 2026 at 7:12 PM IST

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