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उत्तराखंड के थानों से हटेगी 40 फीसदी फोर्स, हरिद्वार कुंभ में होगी तैनाती, जानिए पूरी प्लानिंग

देहरादून: हरिद्वार में एक जनवरी से शुरू होने वाले अर्धकुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उत्तराखंड पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. मेले में सुरक्षा ड्यूटी के लिए प्रदेश के सभी जिलों के थानों और चौकियों से पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है. इसके चलते प्रदेशभर के थानों में मौजूदा पुलिस बल में 30 से 40 प्रतिशत तक की कमी आने की संभावना है. राजधानी देहरादून के थानों में भी करीब 60 प्रतिशत पुलिसकर्मी ही शेष रह जाएंगे. ऐसे में शहर की कानून व्यवस्था, गश्त और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.

चरणबद्ध तरीके से भेजी जा रही पुलिस फोर्स: गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप के मुताबिक, अर्धकुंभ के लिए गढ़वाल परिक्षेत्र से आवंटित पुलिस बल को चरणबद्ध तरीके से हरिद्वार भेजा जा रहा है. इसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मी शामिल हैं. अलग-अलग चरणों में पहुंच रहे जवानों की कुंभ ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है. अब तक काफी पुलिसकर्मियों को रवाना किया जा चुका है. शेष पुलिस बल को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भेजा जाएगा.

थानों में पुलिसकर्मियों की कमी से बढ़ेगा दबाव: अर्धकुंभ ड्यूटी के चलते थानों और चौकियों में पुलिसकर्मियों की संख्या कम होने से नियमित पुलिसिंग, गश्त और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी शेष पुलिस बल पर रहेगी. देहरादून में भी करीब 40 प्रतिशत पुलिस फोर्स कुंभ ड्यूटी पर भेजे जाने की संभावना है. हालांकि, आईजी राजीव स्वरूप का कहना है कि स्थानीय जरूरतों और नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या में ही पुलिसकर्मियों को मेले में भेजने की योजना बनाई गई है.

कई थाना प्रभारियों का हुआ ट्रांसफर: विधानसभा चुनाव के कारण देहरादून के कई निरीक्षक हरिद्वार ओर हरिद्वार भेजा जा रहा है.

कोतवाली पटेल नगर प्रभारी नरेश राठौर को हरिद्वार भेजा रहा है. वहीं, थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी देवेंद्र चौहान को टिहरी भेजा जाएगा. नगर कोतवाली प्रभारी कैलाश चंद्र भट्ट को हरिद्वार भेजा गया है. ऐसे में अब शहर के तीन थाना प्रभारी का ट्रांसफर होने के बाद नए थाना प्रभारी की जिम्मेदारी होगी.

केंद्र और दूसरे राज्यों से मांगा अतिरिक्त बल: आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया स्थानीय पुलिस पर दबाव कम करने के लिए केंद्र और दूसरे राज्यों से भी अतिरिक्त सुरक्षा बल मांगा जा रहा है. इसके तहत सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से पीआरडी और होमगार्ड के जवानों की मांग की गई है. आईजी के मुताबिक, अतिरिक्त सुरक्षा बल मिलने से थानों और चौकियों की व्यवस्था प्रभावित नहीं होने दी जाएगी. पुलिस विभाग अर्धकुंभ मेले के साथ आगामी चुनावों को भी सकुशल संपन्न कराने की तैयारियों में जुटा है.