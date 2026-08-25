हरिद्वार की दीवारों पर आस्था की 'छाप', कुंभ के लिए सजने लगी धर्मनगरी, देखिये तस्वीरें
कुंभ के सौंदर्यीकरण के लिए कई स्थानों को चिन्हित किया गया है. जिसमें हर की पैड़ी, उत्तरी हरिद्वार और कनखल समेत कई इलाके शामिल हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 25, 2026 at 4:23 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 4:40 PM IST
हरिद्वार: कुंभ मेले की तैयारियों के साथ हरिद्वार शहर को भव्य और आकर्षक रूप देने का काम भी शुरू हो गया है. कुंभ मेला प्रशासन और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से शहर के प्रमुख अंडरब्रिज, दीवारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को कुंभ की थीम पर सजाया जा रहा है. इन स्थानों पर धार्मिक चिन्हों, प्रसिद्ध धर्मगुरु और संतों, वेद मंत्रों और भारतीय संस्कृति से जुड़ी आकृतियों की पेंटिंग कराई जा रही है. रंग बिरंगी पेंटिंग शहर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ श्रद्धालुओं को कुंभ की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू कराएंगी.
बता दें कुंभ मेले में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है. ऐसे में मेला क्षेत्र के साथ शहर के प्रवेश मार्गों और प्रमुख स्थानों को आकर्षक बनाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है. मेला प्रशासन और एचआरडीए की ओर से सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित कर वहां कुंभ की थीम आधारित पेंटिंग शुरू कर दी गई है. पेंटिंग में धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप को प्रमुखता दी जा रही है.
आईएस अधिकारी सोनिक के पास कुंभ मेला अधिकारी के साथ ही एचएचआरडीए के उपाध्यक्ष का भी चार्ज है. उन्होंने बताया कुंभ मेले को देखते हुए शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कई स्थानों को चिन्हित किया गया है. हर की पैड़ी, उत्तरी हरिद्वार और कनखल समेत कई स्थानों पर कुंभ की थीम पर पेंटिंग का काम शुरू कर दिया गया है. उन्होंने बताया शहर के अन्य हिस्सों में भी सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्य कराए जाएंगे. उद्देश्य है कि हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को शहर में प्रवेश करते ही कुंभ की भव्यता और धार्मिक संस्कृति की झलक दिखाई दे.
हाईवे पर दिखाई देंगी कुंभ की छाप: कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं का सबसे पहले संपर्क शहर के प्रमुख हाईवे और प्रवेश मार्गों से होगा. ऐसे में हाईवे के आसपास की दीवारों और प्रमुख स्थानों को भी कुंभ की थीम पर सजाने की तैयारी है. यहां धार्मिक प्रतीकों, साधु संतों, गंगा और भारतीय संस्कृति से जुड़े चित्र उकेरे जाएंगे. इससे शहर के प्रवेश मार्ग भी सुंदर और आकर्षक नजर आएंगे.
अखाड़ों और मठ मंदिरों को भी सजाया जाएगा: सबसे खास बात यह है कि कुंभ मेला अखाड़ों, मठ मंदिरों और संत परंपरा से जुड़ा आयोजन है. ऐसे में शहर के प्रमुख अखाड़ों, मठों और मंदिरों के आसपास भी सजावट और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाने की योजना है. धार्मिक स्थलों को उनकी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान के अनुरूप सजाने पर जोर रहेगा. इससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक पर्यटन के साथ हरिद्वार की सांस्कृतिक को करीब से जानने का अवसर मिलेगा.
पूर्व में सुभाष घाट पर हो चुका है रंगाई का कार्य: हरिद्वार में सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यीकरण के तहत पूर्व में सुभाष घाट पर भी रंगाई और पेंटिंग का कार्य कराया जा चुका है. घाट की दीवारों और आसपास के स्थानों को आकर्षक रूप दिया गया है. वहां पर सभी होटल धर्मशाला और अन्य प्रतिष्ठान एक ही रंग में रंगे गए हैं.
इसी तरह ही कुंभ मेले के मुख्य कार्यालय सीसीआर भवन को भी सजाया गया है. इसी तर्ज पर अब कुंभ मेला को केंद्र में रखते हुए शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी पेंटिंग कराई जा रही है. अधिकारियों के अनुसार बरसात के बाद शहर में सौंदर्यीकरण के कई अन्य कार्य भी कराए जाएंगे.
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