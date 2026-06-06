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हरिद्वार कुंभ को लेकर हाईलेवल बैठक, कई जिलों के डीएम हुये शामिल, जानिये क्या रहा खास

हरिद्वार कुंभ को लेकर हुई हाईलेवल बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये. जिसमें होटलों, स्कूल, कॉलेज के सेफ्टी ऑडिट की बात हुई.

HARIDWAR KUMBH 2027
हरिद्वार कुंभ 2027 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 6, 2026 at 5:03 PM IST

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हरिद्वार: गढ़वाल कमिश्नर की जिम्मेदारी मिलने के बाद आनंद स्वरूप पहली बार हरिद्वार पहुंचे. हरिद्वार में उन्होंने सीसीआर भवन में अधिकारियों के साथ कुंभ मेले की हाई लेवल मीटिंग की. मीटिंग में हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून और टिहरी जिलों के डीएम और एसएसपी समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल रहे.

मीटिंग के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से कुंभ मेले के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने निर्देशित किया कि मानसून से पूर्व डेडलाइन वाले सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएं. उन्होंने कहा हरिद्वार में दिव्य भव्य कुंभ होगा.इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य कर रहे हैं. वहीं दिल्ली में हुए अग्निकांड के सवाल पर कमिश्नर आनंद स्वरूप ने बताया कुंभ मेले से पहले हरिद्वार में भी सभी होटलों, स्कूल कॉलेज और अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा.

मेलाधिकारी सोनिका हाई लेवल मीटिंग में नहीं हुई शामिल: कुंभ मेले की हाई लेवल मीटिंग में चार जिलों के डीएम और एसएसपी समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए. कुंभ से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मीटिंग में किन्हीं कारणों से मेलाधिकारी सोनिका नहीं शामिल नहीं हुई. उन्होंने ऑनलाइन वीसी के जरिए मीटिंग में भाग लिया.

अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे. मेलाधिकारी सोनिका ने ऑनलाइन वीसी के जरिए मीटिंग में भाग लिया. उनकी जगह अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने गढ़वाल कमिश्नर को स्क्रीन के माध्यम से कुंभ मेले के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी.

गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने बताया कुंभ मेले के पुलों, गंगा घाटों समेत अन्य निर्माण कार्य मानसून से पहले पूर्ण कर लिए जाएंगे. बरसात के बाद रंगाई पुताई का कार्य शुरू होगा. मानसून के बाद अस्थाई कार्यों को भी तय समय में पूर्ण कर लिया जाएगा.

ज्वालापुर और मोतीचूर रेलवे स्टेशनों का होगा सौंदर्यीकरण: मीटिंग में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ही रेलवे प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए. कुंभ मेले के बजट से हरिद्वार से सटे ज्वालापुर और मोतीचूर रेलवे स्टेशनों का भी सौंदर्यीकरण होना है. इन स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा की गई. सबसे जरूरी सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि कुंभ मेले से पूर्व किसी प्रकार की दिक्कत न आए और सभी कार्य तय समय पर पूर्ण हों.

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