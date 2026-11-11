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खानपुर में फिर छिड़ी जुबानी जंग, उमेश कुमार का चैंपियन पर तीखा तंज, दी खुली चुनौती!

उमेश कुमार का चैंपियन पर तीखा तंज ( ETV Bharat )

रुड़की: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में अब ज्यादा वक्त नहीं है. चुनाव से पहले हरिद्वार जिले के दो बड़े नेताओं खानपुर विधायक उमेश कुमार और बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन चली आ रही जुबानी जंग फिर तेज हो गई है. चैंपियन के हालिया बयान पर विधायक उमेश कुमार ने ऐसा तीखा पलटवार किया है, जिसने खानपुर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.

उमेश कुमार ने पूर्व विधायक चैंपियन पर निशाना साधते हुए कहा कि ''शराब पीना बुरी बात है, लेकिन शराब पीकर पागल हो जाना उससे भी बुरी बात है''. हालांकि विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खानपुर में निर्माणाधीन करीब 100 करोड़ रुपये के जिला अस्पताल में मानसिक रोगियों के लिए एक अलग वार्ड बनाए जाने की मांग को लेकर वह जल्द ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे.