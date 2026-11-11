खानपुर में फिर छिड़ी जुबानी जंग, उमेश कुमार का चैंपियन पर तीखा तंज, दी खुली चुनौती!
खानपुर विधानसभा की सियासत में चुनावी रण का माहौल अभी से दिखाई देने लगा है. उमेश कुमार और पूर्व विधायक चैंपियन बयानबाजी तेज हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 8:29 PM IST
रुड़की: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में अब ज्यादा वक्त नहीं है. चुनाव से पहले हरिद्वार जिले के दो बड़े नेताओं खानपुर विधायक उमेश कुमार और बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन चली आ रही जुबानी जंग फिर तेज हो गई है. चैंपियन के हालिया बयान पर विधायक उमेश कुमार ने ऐसा तीखा पलटवार किया है, जिसने खानपुर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.
उमेश कुमार ने पूर्व विधायक चैंपियन पर निशाना साधते हुए कहा कि ''शराब पीना बुरी बात है, लेकिन शराब पीकर पागल हो जाना उससे भी बुरी बात है''. हालांकि विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खानपुर में निर्माणाधीन करीब 100 करोड़ रुपये के जिला अस्पताल में मानसिक रोगियों के लिए एक अलग वार्ड बनाए जाने की मांग को लेकर वह जल्द ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे.
चैंपियन ने विधायक उमेश कुमार के विकास कार्यों पर उठाए थे सवाल: दरअसल, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने हाल ही में विधायक उमेश कुमार के विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए उन पर तीखे राजनीतिक और व्यक्तिगत हमले किए थे. अब उमेश कुमार ने भी जवाबी मोर्चा खोलते हुए विकास कार्यों की फेहरिस्त सामने रखकर चैंपियन को चुनौती दे दी है.
उमेश कुमार ने चैंपियन से किए सवाल: उमेश कुमार ने सवाल किया कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपये के जिला अस्पताल की स्वीकृति किसके प्रयासों से मिली. करीब एक हजार बीघा भूमि पर सिडकुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराने में किसकी भूमिका रही. खानपुर से पुरकाजी तक दो लेन सड़क, खानपुर से हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे और करीब 130 करोड़ रुपये के तटबंधों की स्वीकृति किसने कराई.
उमेश कुमार ने गिनाई अपनी उपलब्धियां: विधायक उमेश कुमार ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में 70 लाख रुपये से लेकर डेढ़ करोड़ रुपए तक की लागत से सड़कें और अन्य विकास कार्य कराए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि खानपुर क्षेत्र में विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए लगातार काम किया जा रहा है.
इसी के साथ सिडकुल को लेकर चैंपियन के दावों पर भी उमेश कुमार ने सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि यदि पूर्व विधायक ने ही सिडकुल की स्वीकृति दिलाई थी तो उससे संबंधित सरकारी दस्तावेज और स्वीकृति पत्र सार्वजनिक किए जाने चाहिए.
उन्होंने कहा कि राजनीति केवल दावों और बयानबाजी से नहीं, बल्कि दस्तावेजों और धरातल पर दिखाई देने वाले विकास कार्यों से साबित होती है. उमेश कुमार ने चैंपियन पर अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी वजह से वह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं. राजनीतिक बयान देने के बजाय जनता के बीच जाकर काम करना ज्यादा जरूरी है.
गौरतलब है कि खानपुर की सियासत में दोनों नेताओं के बीच तेज होती यह जुबानी जंग अब केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही, बल्कि विकास कार्यों और उपलब्धियों की राजनीतिक लड़ाई बनती जा रही है. ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह सियासी मुकाबला आने वाले दिनों में और कितना तीखा होगा इस पर खानपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की राजनीतिक नजर बनी रहेगी.
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