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भगवा रंग में रंगी धर्मनगरी हरिद्वार, शिवभक्तों की भीड़ से सभी पार्किंग पैक, हरकी पैड़ी और बाजारों में रौनक

भगवा रंग में रंगी धर्मनगरी हरिद्वार ( PHOTO-ETV Bharat )