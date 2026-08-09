भगवा रंग में रंगी धर्मनगरी हरिद्वार, शिवभक्तों की भीड़ से सभी पार्किंग पैक, हरकी पैड़ी और बाजारों में रौनक
हरिद्वार कांवड़ यात्रा के आखिरी चरण में कांवड़ियों की भारी भीड़ ने सभी पार्किंग की जगहों को भर दिया और बाजारों में रौनक ला दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 9, 2026 at 10:23 AM IST
हरिद्वार: कांवड़ मेले के अंतिम चरण में धर्मनगरी हरिद्वार शिवभक्तों से पूरी तरह गुलजार हो उठी है. शहर से लेकर हाईवे तक हर तरफ भगवा रंग नजर आ रहा है. हरकी पैड़ी, गंगा घाटों और बाजार में शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. वहीं डाक कांवड़ के चलते हाईवे पर दोपहिया और चौपहिया वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है.
हरिद्वार में चारों तरफ डाक कांवड़ वाहन और भगवा ही भगवा नजर आ रहा है. हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर हरिद्वार आने वाले वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं. हरकी पैड़ी जाने वाला रास्ता वाहनों से पैक हो गया है. शहर की सभी बड़ी पार्किंग भी पैक हैं. हालांकि कुछ डाक कांवड़िए गंगाजल भरकर अपने गंतव्यों को रवाना होना शुरू हो गए हैं. लेकिन जो आने वाले वाहन हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है. शनिवार शाम तक तीन करोड़ बीस लाख के करीब कांवड़िए गंगाजल भरकर रवाना हो चुके हैं. अनुमान है कि इस बार पांच करोड़ कांवड़िए हरिद्वार आएंगे. उसी को लेकर सभी तैयारियां की गई हैं. फिलहाल हरिद्वार शहर को जाम से मुक्त रखा गया है, लेकिन हरकी पैड़ी के आसपास बाजारों में भारी भीड़ जमा है.
रविवार सुबह तक 3 करोड़ 20 लाख से अधिक कांवड़िए गंगाजल लेकर अपने गंतव्यों को रवाना हो चुके हैं. बड़ी संख्या में डाक कांवड़िए अब भी हरिद्वार में मौजूद हैं. रविवार सुबह हरकी पैड़ी और आसपास के घाटों पर शिवभक्तों की भीड़ दिखाई दी. कोई गंगाजल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहा है तो कोई बड़ी संख्या में शिवभक्तों का हरिद्वार में आना जारी है. सभी प्रमुख पार्किंग स्थलों में वाहनों का दबाव बढ़ गया है. बैरागी कैंप पार्किंग में बड़े डाक कांवड़ वाहनों की भारी संख्या है, जबकि दीनदयाल, रोड़ीबेलवाला, पंतद्वीप, गौरीशंकर और गड्ढा पार्किंग में छोटे वाहनों की भीड़ है. पार्किंग स्थलों से लगातार कांवड़ वाहनों की निकासी की जा रही है.
डाक कांवड़ की वजह से हाईवे पर भी वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं. अलग अलग राज्यों से आए शिवभक्त अपने वाहनों को सजाकर डीजे लगाकर हरिद्वार पहुंचे हैं. किसी वाहन पर भोलेनाथ की प्रतिमा लगी है तो कोई डीजे और भक्ति गीतों के साथ हरिद्वार की ओर बढ़ रहा है. इससे पूरा माहौल शिवमय नजर आ रहा है.
आज से डाक कांवड़ रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया है. कांवड़ मेले के अंतिम दौर में कल 10 अगस्त की रात तक डाक कांवड़ वाहनों की रवानगी जारी रहने की उम्मीद है. इसके चलते अगले दो दिन भी हरिद्वार में शिवभक्तों की भारी भीड़ और हाईवे पर डाक कांवड़ वाहनों का दबाव बना रहेगा. पिछले वर्ष चार करोड़ कांवड़िए गंगाजल लेकर हरिद्वार आए थे, इस बार यह आंकड़ा पांच करोड़ तक पहुंच सकता है. अनुमानित भीड़ को देखते हुए ही इस बार सभी व्यवस्थाएं की गईं हैं. खुद डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने रातभर निरीक्षण कर कांवड़ मेले की स्थिति का जायजा लिया.
सड़कों पर उतरीं एसएसपी श्वेता चौबे: उधर, टिहरी गढ़वाल में कांवड़ मेला के दौरान बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और यातायात के दबाव के बीच एसएसपी श्वेता चौबे खुद सड़क पर उतरी नजर आईं. मुनिकीरेती से लेकर भद्रकाली और नीलकंठ जाने वाले कांवड़ मार्गों पर एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जाम वाले स्थानों पर पुलिस टीम को तत्काल यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए. कांवड़ मेला-2026 को लेकर टिहरी पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.
एसएसपी श्वेता चौबे ने खुद मोर्चा संभाला और मुनिकीरेती, ब्रह्मानंद मोड़, खारा स्रोत और भद्रकाली समेत प्रमुख कांवड़ मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया. श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ढालवाला, भद्रकाली, ब्रह्मानंद मोड़, तपोवन और गरुड़चट्टी होते हुए नीलकंठ जाने वाले कांवड़ियों के रूट को प्रभावी ढंग से संचालित कराया गया.
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