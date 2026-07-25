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6000 जवानों के कंधों पर कांवड़ मेले की जिम्मेदारी, ग्राउंड पर डॉग स्कॉयड, ड्रोन से होगी निगरानी

मेले के दौरान चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर. एसपी रैंक से कांस्टेबल रैंक तक के पुलिस ऑफिसर्स तैनात रहेंगे. एसपीओ की मदद ली जाएगी. मेले में 10 ड्रोन कैमरों से संपूर्ण मेला क्षेत्र की कड़ी निगरानी की जाएगी. सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी. मेला क्षेत्र में बीडीएस, डॉग स्कॉयड की 4 टीम नियुक्त की गई हैं. यह मेला क्षेत्र में एक्टिव रहकर हर संदिग्ध व्यक्ति अथवा परिस्थिति से निपटेगी.

कांवड़ मेले में इस बार 6000 से ज्यादा जवानों के कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी. 13 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किया जाएगा. सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कांवड़ मेला क्षेत्र को 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर में बांटा गया है. एसपी सिटी अभय सिंह को कांवड़ मेला के नोडल ऑफिसर बनाया गया. साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी देखेंगे. एसपी देहात शेखर चंद सुयाल को सौंपी गई है. एसपी क्राइम/ट्रैफिक निशा यादव को यातायात प्रबंधन एवं डायवर्जन प्लान का जिम्मा सौंपा गया है.

हरिद्वार: 30 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होने वाली है. पुलिस और जिला प्रशासन ने मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ मेला सम्पन्न कराया जाएगा. कांवड़ मेले को लेकर पुलिस लाइन रोशनाबाद में ब्रीफिंग की गई. जिसमें गढ़वाल व कुमाऊं रेंज से आए पुलिस अधिकारियों ने मेले की ड्यूटी के लिए आए पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया.

एडीजी एलओ वी मुरुगेशन ने पिछली कांवड़ यात्रा एवं वर्तमान में प्रचलित चारधाम यात्रा के बीच आने वाले कांवड़ मेला को एक चैलेंज बताया.आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने समस्त पुलिस बल को मेले में असमाजिक तत्वों के प्रति बेहद सचेत रहकर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली संभावनाओं, डीजे में भड़काऊ गाने चलने अथवा सोशल मीडिया में अचानक किसी छोटी घटना को बड़ा रूप दे देने जैसी घटनाओं पर बेहद सतर्क दृष्टि रखते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने हेतु सचेत किया. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों से समन्वय स्थापित करने को भी महत्वपूर्ण बताया.आईजी एसटीएफ निलेश आनन्द भरणे ने पूर्ववर्ती कांवड़ मेलों से जुड़े अपने गहरे अनुभव को साझा करते हुए उपस्थित पुलिस बल को आसपास की सभी घटनाओं पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने एवं ट्रैफिक प्लान को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करने के निर्देश दिए. साथ ही हरकी पैड़ी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है.

कमीशनर गढ़वाल आनंद स्वरूप ने कहा मेला एक धार्मिक मेला है. जिसमें श्रद्धालुगण कोने- कोने से आते हैं. हमें ड्यूटी के साथ- साथ अपने व्यवहार में भी शालीनता रखनी है. शिव भक्तों को उनके गन्तव्य की और रवाना करना है.



डीएम मयूर दीक्षित ने ड्यूटी स्थल के आसपास अन्य विभागों के साथ सही संयोजन बनाए रखने एवं आवश्यकता आपस में चर्चा कर निर्णय लिए जाने पर बल दिया. एसएसपी नवनीत सिंह ने मेले में नियुक्त समस्त फोर्स को ब्रीफ करते हुए बताया कि मानसून जारी है. जिस कारण कांवड़ यात्रा काल में निरंतर वर्षा होने की संभावना है. सभी पुलिसकर्मी अपने साथ डंडे के साथ ही टॉर्च व रेन कोर्ट भी रखें. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कांवड़ यात्रा की लंबी और थकान भरी ड्यूटी के बीच भक्तिभाव को प्राथमिकता देते हुए आक्रोशित भावनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है. छोटी घटनाएं कई बार बड़ा रूप ले लेती हैं.

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