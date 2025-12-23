ETV Bharat / state

विद्युत कटौती पर नाराज कांग्रेस विधायक, 'लाइनमैन' बन काटी अधिकारियों के आवासों की बिजली

विधायक वीरेंद्र जाति ने बिजली विभाग के अधिकारियों के आवासों की बिजली काटी ( PHOTO- ETV Bharat )