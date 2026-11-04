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कुंभ से पहले सनातन संस्कृति के रंगों में सज रहा हरिद्वार, देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की तस्वीरें कर रही मोहित

कुंभ से पहले सनातन संस्कृति के रंगों में सज रहा हरिद्वार ( PHOTO- ETV Bharat )

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां धरातल पर दिखाई देने लगी हैं. कुंभ मेले के बजट से 5 स्थाई पुल, 4.5 किलोमीटर लंबे गंगा घाट और कई सड़कें बनाई जा रहीं हैं. वहीं रंग रोगन का कार्य भी प्रगति पर है. इसके लिए शहर की प्राचीन इमारतों को एक ही रंग दिया जा रहा है. इसके साथ ही हाईवे के फ्लाईओवर और रेल अंडर पास पर सनातनी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की तस्वीरें बनाई जा रहीं हैं.

उद्देश्य है कि शहर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को हरिद्वार की आध्यात्मिक पहचान और प्राचीन परंपराओं की झलक दिखाई दे और लोगों को चित्रों के माध्यम से सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी मिल सके. खासकर हरकी पैड़ी समेत सभी गंगा घाट और कनखल क्षेत्र की करीब 150 साल पुरानी इमारतों को एकरूप रंग रूप दिया जा रहा है. हाईवे पर बने फ्लाईओवर की दीवारों को धार्मिक चित्रकारी से सजाया जा रहा है. कुंभ मेला प्रशासन का दावा है कि नवंबर के अंत तक रंगाई पुताई का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा. वहीं रंगाई पुताई के बाद जो शहर की तस्वीरें नजर आ रही हैं, उन्हें देखकर स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं.