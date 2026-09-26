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हरिद्वार हैप्पी हत्याकांड का खुलासा, पुरानी रंजिश में मारी थी गोली, मुकीम काला गैंग का कनेक्शन भी निकला

हरिद्वार जिले में 14 सितंबर को हैप्पी नाम व्यक्ति की हत्या हुई थी. इस मामले का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

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हरिद्वार हैप्पी हत्याकांड का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 26, 2026 at 6:01 PM IST

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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बीते दिनों 14 सितंबर को हैप्पी नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका आज 26 सितंबर को पुलिस ने खुलासा कर दिया. आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते हैप्पी की हत्या की थी. इस मामले में शुक्रवार रात पुलिस मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी को पैर में गोली लगी है. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी को नाम मुदस्सिर पुत्र जमशेद निवासी दतौली रांगण जिला सहारनपुर यूपी रूप में हुई है. मुदस्सिर का दूसरा साथी भागने में कामयाब हो गया.

हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने बहादराबाद कोतवाली में प्रेस वार्ता कर पूरे मामला का खुलासा किया. पुलिस ने बताया कि हत्या की वारदात में मुदस्सिर समेत पांच लोगों का नाम सामने आया है. तमंचा उपलब्ध कराने वाला बदमाश साबिर मुकीम काला गैंग जुड़ा हुआ था.

28 साल के हैप्पी को मारी गई थी गोली: एसएसपी के मुताबिक 14 सितंबर को पतंजलि रोड पर देव धर्मकांटा शांतरशाह के पास 28 वर्षीय हैप्पी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक हैप्पी के भाई कपिल की तहरीर पर बहादराबाद कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले के खुलासे के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था. पुलिस की टीमों ने आसपास लगे 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और आरोपियों की पहचान की.

चेकिंग के दौरान पुलिस से हुई बदमाशों की मुठभेड़: एसएसपी के अनुसार बदमाशों की तलाश में शुक्रवार रात को बहादराबाद क्षेत्र में नहर पटरी स्थित तिरछा पुल के पास चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की तो एक युवक को गोली लगी.

आरोपी के बाएं पैर में लगी गोली: पुलिस ने देखा कि नदी की ओर जाने वाली ढलान पर एक युवक घायल अवस्था में मिला. उसके बाएं पैर की पिंडली में गोली लगी थी. पूछताछ में उसने अपना नाम मुदस्सिर (20वर्ष) पुत्र जमशेद निवासी दतौली रांगण थाना कोतवाली देहात सहारनपुर बताया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया. हालांकि इस बीच दूसरा आरोपी भागने में कामयाब हो गया.

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पुलिस से मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी थी. (ETV Bharat)

मुकीम काला गैंग के सदस्य साबिर का नाम आया सामने: पुलिस के अनुसार हत्या की वारदात को तीन बदमाशों ने अंजाम दिया था. मुदस्सिर के साथ ही शादाब और इस्तकार का नाम सामने आया. मुदस्सिर और इस्तकार ने बाइक मैकेनिक हैप्पी को गोली मारी थी, जबकि शादाब थोड़ी दूरी पर बाइक लेकर उनका इंतजार कर रहा था.

मुकीम काला की गैंगवार में हो चुकी हत्या: वारदात में प्रयुक्त तमंचा साबिर नाम के बदमाश ने उपलब्ध कराया था, जो कि सहारनपुर का नामी बदमाश रह चुका और मुकीम काला गैंग का सदस्य भी रहा है. चित्रकूट जेल में बदमाश मुकीम काला की गैंगवार में हत्या कर दी गई थी. समीर नाम के बदमाश ने वारदात में प्रयुक्त बाइक उपलब्ध कराई थी.

मुख्य आरोपी इस्तकार को ब्लैकमेल कर रहा था हैप्पी: हत्या के पीछे वर्ष 2022 से चली आ रही रंजिश सामने आई है. एसएसपी का कहना है कि आरोपी इस्तकार उर्फ इस्तयाक वर्ष 2022 में जनकपुरी सहारनपुर से एक नाबालिक लड़की को भगाकर ले गया था. इस मामले में जनकपुरी थाने में दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. इस्तकार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

हैप्पी पर पुलिस की मुखबिरी का शक: पुलिस के मुताबिक इस्तकार को शक था कि उसकी गिरफ्तारी में हैप्पी ने मुखबिरी की थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच रंजिश चल रही थी. डेढ़ साल बाद जेल से बाहर आने के बाद इस्तकार स्मैक के धंधे में लिप्त हो गया. आरोप है कि हैप्पी उसे स्मैक बेचने के मामले में पुलिस से पकड़वाने की धमकी देता था. इससे परेशान होकर इस्तकार परिवार के साथ कलियर चला गया और बाद में सहारनपुर में रहने लगा.

पुलिस के अनुसार इसके बावजूद वह चोरी-छिपे शांतरशाह आता जाता था और इसी दौरान हैप्पी से उसका विवाद जारी रहा. हैप्पी द्वारा लगातार धमकी और पैसों की मांग किए जाने से परेशान इस्तकार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई.

फरार आरोपियों की तलाश जारी: आरोपियों ने 12 सितंबर को घटनास्थल की रेकी की और 14 सितंबर को हैप्पी की गोली मारकर हत्या कर दी. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस ने घायल बदमाश मुदस्सिर के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, दो खोखे, दो जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और काले रंग की स्प्लेंडर बाइक बरामद की है. पुलिस फरार बदमाश की तलाश के साथ ही हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. जल्द ही फरार चल रहे चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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हरिद्वार हैप्पी हत्याकांड का खुलासा
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