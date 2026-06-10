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छात्रों ने बनाया क्वाड हाइब्रिड मिश्रण आरसी प्लेन, चार किलो तक वजन उठाकर भर सकेगा उड़ान, बॉर्डर पर होगा मददगार

हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने क्वाड हाइब्रिड मिश्रण आरसी प्लेन बनाया है. इस प्लेन को बनाने में छात्रों को 3 साल लगे.

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गुरुकुल के छात्रों ने बनाया हाईटेक क्वाड प्लेन, (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 10, 2026 at 2:01 PM IST

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हरिद्वार: विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्रों ने ऐसा क्वाड हाइब्रिड मिश्रण आरसी प्लेन तैयार किया है, जो चार किलो तक वजन उठाकर उड़ान भर सकता है. खासकर सीमाओं पर तैनात सैनिकों तक आपातकालीन खाद्य सामग्री और दवाइयां पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय (इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों द्वारा तैयार किया गया यह अत्याधुनिक आरसी प्लेन अपनी ऑटोमैटिक तकनीक और प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने की क्षमता के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है.

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन इंजीयरिंग बीटेक के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों सुब्रत मंडल, राहुल कठोर, अभिजीत हर्ष, तरुष, हर्ष राज, सूरज कुमार और मोहम्मद उमेर ने विभागाध्यक्ष प्रो. विपुल शर्मा और वैज्ञानिक डॉ. अतुल वार्ष्णेय के निर्देशन में तैयार किया है. छात्रों द्वारा विकसित यह क्वाड प्लेन आधुनिक तकनीक से लैस है. इसकी मोटरें पूरी तरह ऑटोमैटिक हैं. खासकर यह चार किलो वजन उठा सकता है और खराब मौसम में भी स्वयं को संतुलित रखने में सक्षम है.

छात्रों ने बनाया क्वाड हाइब्रिड मिश्रण आरसी प्लेन (VIDEO-ETV Bharat)

विभाग प्रमुख प्रोफेसर विपुल शर्मा ने बताया कि,

छात्र लगातार नई तकनीकों और शोध पर कार्य कर रहे हैं. यह आविष्कार विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है और भविष्य में रक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा.
-विपुल शर्मा, विभागाध्यक्ष, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय-

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चार किलो तक वजन उठाने में सक्षम प्लेन (PHOTO-ETV Bharat)

इस क्वाड प्लेन का वजन लगभग दो किलो सात सौ ग्राम है. जबकि इसकी मोटरें सात से आठ किलो तक का थ्रस्ट उत्पन्न करती है. यही कारण है कि यह लगभग चार किलो तक का सामान आसानी से ले जाने में सक्षम है. यह प्लेन दवाइयां और खाद्य सामग्री पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. खासकर यह देश की सेना के लिए मददगार साबित हो सकता है. इस परियोजना पर छात्र पिछले तीन वर्षों से कार्य कर रहे थे. आज इसका सफल रिहर्सल किया गया है और इसके परिणाम बेहद सकारात्मक रहे हैं.
-डॉ. अतुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर गुरुकुल-

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प्लेन को बनाने में लगे 3 साल (PHOTO-ETV Bharat)

वहीं छात्रों ने बताया कि, इस प्लेन को बनाने में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी. सबसे पहले उन्होंने कम्पोनेंट सेलेक्ट किए. मोटर बैटरी और मेटल को सेलेक्ट करने के बाद प्लेन का निर्माण किया. वह बीटेक के दूसरे साल से इस पर काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने बैटरी और वेट कैपेसिटी पर दिया है.

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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग ने बनाया प्लेन (PHOTO-ETV Bharat)

यह क्वाड प्लेन सीधे ऊपर उड़ान भर सकता है और इसकी तकनीक ऐसी है कि यह दुश्मनों के रडार में आसानी से पकड़ में नहीं आता. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस सफल रिहर्सल पर छात्रों और शोधकर्ताओं को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की है. तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्रों की यह उपलब्धि न केवल विश्वविद्यालय बल्कि देश के लिए भी गर्व का विषय बन गई है. आने वाले समय में यह क्वाड प्लेन रक्षा और राहत कार्यों में नई संभावनाएँ खोल सकता है.
-डॉ. पंकज कौशिक, सहायक कुलसचिव-

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