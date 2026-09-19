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हरिद्वार ग्रीन कुंभ का संकल्प, पूरे जिले में लगाये जाएंगे 18 लाख पेड़, पर्यावरण से मिलेगी आस्था

हरिद्वार: साल 2021 में हरिद्वार कुंभ मेले को कोरोना के चलते बीच में ही स्थगित कर दिया गया था. जिसके बाद अब उत्तराखंड सरकार 2027 अर्द्धकुंभ मेले को पूर्ण कुंभ की तर्ज पर आयोजित कर रही है. एक साल पहले सभी तरह अखाड़ों ने भी इस पर सहमति जता दी है. कुंभ मेले की तैयारियों के बीच इस बार हरिद्वार को हरित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है.

ग्रीन कुंभ की थीम के तहत शहर के चौक चौराहों से लेकर हाईवे और डिवाइडरों पर हरियाली लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है. प्रमुख स्थानों पर मिनी गार्डन तैयार किए जा रहे हैं. गंगनहर किनारे ग्रीन लैंड जबकि डिवाइडरों के बीच ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं, जो लंबे समय तक हरे भरे रहें. इसके साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न स्थानों पर पेड़ पौधे लगाने के साथ ही पेंटिंग का काम भी किया जा रहा है. नए घाटों के निर्माण के लिए शुरुआत में ही निर्माण कार्यों के दौरान पेड़ों की कटाई को लेकर उठे सवालों के बीच मेला प्रशासन ने कार्यदायी संस्थाओं को कम से कम पेड़ काटने के निर्देश दिए थे. जिन स्थानों पर निर्माण की जरूरत के चलते पेड़ काटे गए हैं, वहां नियमानुसार नए पौधे लगान जा रहे हैं.

चौक चौराहों पर दिखेगी हरयाली (ETV Bharat)

ग्रीन कुंभ की थीम पर पिछले पांच जून पर्यावरण दिवस से ही काम शुरू हो गया था. पूरे हरिद्वार जनपद में करीब 18 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित कर सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की गई थी. अकेले हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को ही करीब एक लाख पौधे लगाने का जिम्मा सौंपा गया है. शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए खुले मैदानों और अन्य उपयुक्त स्थानों पर पौधे लगाए जा रहे हैं. चौक चौराहों और डिवाइडरों को नए सिरे से बनाकर कर उनमें पेड़ लगाने के लिए क्यारियां तैयार की जा रही हैं.

हरिद्वार ग्रीन कुंभ का संकल्प (ETV Bharat)

सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को भी पौधरोपण और उनकी देखभाल से जोड़ने की तैयारी है. हालांकि डिवाइडरों की चौड़ाई को लेकर लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया. जिसके बाद मेला प्रशासन ने लोगों की बात मानी और चौड़ाई कम करने का निर्णय लिया. कुंभ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को देखते हुए शहर की हरियाली, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए जा रहे इन प्रयासों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन पर्यावरण प्रेमी और साधु संतों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और उन्हें पेड़ बनने तक सुरक्षित करने की जिम्मेदारी तय करने की बात कही है.