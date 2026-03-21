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हरिद्वार में गैस सिलिंडर की कालाबाजारी, दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज, एक्शन में विभाग

विभाग की ओर से दोनों वाहन चालकों के खिलाफ सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

HARIDWAR GAS CYLINDER
हरिद्वार गैस सिलिंडर कालाबाजारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 21, 2026 at 8:31 PM IST

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हरिद्वार: ईरान इजरायल युद्ध के चलते हरिद्वार में अभी भी घरेलू गैस सिलिंडर को लेकर मारामारी मची हुई है. गैस सिलिंडर की किल्लत के चलते कालाबाजारी भी शुरू हो गई. डीएम मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग ने 2 वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. आरोप है कि दोनों आरोपी आपूर्ति से पहले सिलिंडर से गैस निकालकर कालाबाजारी कर रहे थे. घरेलू गैस सिलिंडरो में कम गैस पाए जाने पर दोनों गैस वाहन चालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

दरअसल, हरिद्वार जनपद में घरेलू गैस सिलिंडर का व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में किसी भी दशा में उपयोग एवं कालाबाजारी न हो इसके लिए डीएम मयूर दीक्षित ने जिला पूर्ति अधिकारी को सख्त हिदायत दी है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों में निरंतर छापेमारी की कार्यवाही की जाए. जिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू गैस सिलिंडर का उपयोग करते हुए पाए जाते एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा घटतौली कि जाती है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही भी की जाए.

शनिवार को हरिद्वार के नवोदय नगर में गैस सिलिंडर की डिलिवरी करने वाले वाहन चालक गैस रिफिलिंग का काम कर रहे थे. स्थानीय लोगों ने दोनों को रिफिलिंग करते हुए पकड़ लिया. इसके बाद जिला पूर्ति विभाग को सूचना दी गई. सूचना मिलने पर जिला पूर्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान पाया गया कि मै० सत्य इण्डेन गैस सर्विस, रोशनाबाद के दो पूर्ति वाहनों के द्वारा नवोदय नगर चौक पर गैस का वितरण किया जा रहा था. टीम ने दोनों वाहन चालकों से पूछताछ की. वाहन चालकों ने बताया उनके वाहनों में कुल 68 घरेलू गैस सिलेण्डर हैं. टीम ने सभी गैस सिलेंडर को नीचे उतारकर उनका वजन चेक कराया. जिनमें 18 घरेलू गैस सिलेण्डरों का वजन मानक से कम पाया गया.

सभी 18 गैस सिलिंडर को जब्त कर श्री बालाजी भारत गैल सर्विस, शिवालिक नगर की सुपुर्दगी में दिया गया. साथ में वाहन चालक विकास कुमार पुत्र इसम सिंह एवं वाहन चालक नवीन कुमार पुत्र नक्कल सिंह निवासी जगजीतपुर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया. साथ ही एजेंसी स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

जिला पूर्ति अधिकारी अधिकारी मुकेश पाल ने बताया विभाग की ओर से दोनों वाहन चालकों के खिलाफ सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है. लगातार पूर्ति विभाग की टीमें निरीक्षण कर रही है. आगे भी कालाबाजारी के मामलों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा.

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