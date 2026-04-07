हरिद्वार गंगा अवैध खनन मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ
हाईकोर्ट ने सीज वाहनों को छुड़ाने की अनुमति दे दी है. जब्त माल को बिना कोर्ट के आदेश के बिना नहीं बेचा जा सकता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 7, 2026 at 7:24 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायधीश रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने स्टोन क्रशर मालिकों को थोड़ी राहत दी. हाईकोर्ट ने कहा है वे अपने सीज वाहनो को छुड़ा सकते हैं, लेकिन जब्त माल को कोर्ट के आदेश के बैगर बेच नहीं सकते.
सुनवाई पर मातृ सदन की तरफ से कहा गया कि 30 जुलाई 2025 को कोर्ट ने अवैध संचालित स्टोन क्रशरों के संचालन पर रोक लगाई थी. उसके बाद भी खनन कार्य किया जा रहा है. इसका विरोध करते हुए स्टोन क्रशर मालिकों की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद उनके स्टोन क्रशर में लगे वाहन सीज हो चुके है।लिहाजा उनको रिलीज कराए जाने की अनुमति दी जाये. फिलहाल कोर्ट ने दो स्टोन क्रशरों की मशीनों को रिलीज करने के आदेश दे दिए हैं. सुनवाई के दौरान मातृ सदन को तरफ से कहा गया कि जो भी वाहन खनन के दौरान कोर्ट के आदेश पर सीज किये गए थे उनकी नीलामी की जाये. उनसे मिलने वाली रकम को पर्यावरण की देख रेख मे खर्चा की जाये.
मामले के अनुसार वर्ष 2022 में हरिद्वार मातृ सदन ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है. जिससे गंगा नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है. गंगा नदी में खनन करने वाले नेशनल मिशन क्लीन गंगा को पलीता लगा रहे हैं. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए. जिससे गंगा नदी के अस्तित्व को बचाया जा सके. अब खनन कुम्भ क्षेत्र में भी किया जा रहा है.
याचिकर्ता ने कहा केंद्र सरकार ने गंगा नदी को बचाने के लिए एनएमसीजी बोर्ड गठित किया है. जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा को साफ करना व उसके अस्तित्व को बचाए रखना है. एनएमसीजी द्वारा राज्य सरकार को बार बार आदेश दिए गए कि यहां खनन कार्य नहीं किया जाये. उसके बाद में सरकार के द्वारा यहां खनन कार्य करवाया जा रहा है.
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