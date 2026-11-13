लोन क्लोजर के नाम पर ग्राहक से 1.44 लाख की ठगी, फाइनेंस कंपनी के पूर्व अधिकारी को पुलिस ने किया अरेस्ट
आरोपी फाइनेंस कंपनी ने लोन अधिकारी थी. आरोपी ने लोन क्लोजर के नाम पर ग्राहक से 1.44 लाख की ठगी की थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 13, 2026 at 7:31 PM IST
हरिद्वार: लोन क्लोजर के नाम पर ग्राहक से 1 लाख 44 हजार 300 रुपए लेने के बाद कंपनी में जमा करने के बजाय हड़पकर फरार हुआ आरोपी पुलिस के हाथ आ गया. पूर्व लोन अधिकारी को रानीपुर पुलिस ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी जुलाई 2026 से फरार चल रहा था.
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और लगातार की गई सुरागरसी के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस कर दबिश दी और उसे दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपी का नाम मिंटू कुमार है, जो यूपी के सहारनपुर स्थित नकुड का रहने वाला है. आरोपी भारत फाइनेंस इन्क्लूजन लिमिटेड की शिवालिक नगर शाखा में लोन अधिकारी के पद पर कार्यरत था.
पुलिस के अनुसार जगजीतपुर कनखल निवासी आशीष गोयल ने 23 जुलाई 2026 को कोतवाली रानीपुर में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने भारत फाइनेंस इन्क्लूजन लिमिटेड की शिवालिक नगर शाखा से लोन लिया था. लोन बंद कराने के लिए निर्धारित 1,44,300 रुपए तत्कालीन लोन अधिकारी एवं फील्ड ऑफिसर मिंटू कुमार गुज्जर सहित अन्य लोगों को दिए थे.
आरोप है कि यह रकम कंपनी की शाखा में जमा कराने के बजाय हड़प ली गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. मामले में नामजद आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी. इस दौरान डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी गई. प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी मिंटू कुमार की लोकेशन ट्रेस की. इसके बाद 12 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पीपली क्षेत्र में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह भारत फाइनेंस इन्क्लूजन लिमिटेड की शिवालिक नगर शाखा में लोन अधिकारी और फील्ड ऑफिसर के रूप में काम करता था. उसने ग्राहक से लोन क्लोजर के 1,44,300 रुपए प्राप्त किए थे, लेकिन इस रकम को कंपनी में जमा कराने के बजाय खुद रख लिया. बाद में उसने रकम खर्च कर दी और शाखा छोड़कर चला गया. पुलिस अब आरोपी के खिलाफ मुकदमे में सम्बंधित धाराओं की बढ़ोतरी कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. रानीपुर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है.
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