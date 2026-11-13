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लोन क्लोजर के नाम पर ग्राहक से 1.44 लाख की ठगी, फाइनेंस कंपनी के पूर्व अधिकारी को पुलिस ने किया अरेस्ट

पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट. ( ETV Bharat )

हरिद्वार: लोन क्लोजर के नाम पर ग्राहक से 1 लाख 44 हजार 300 रुपए लेने के बाद कंपनी में जमा करने के बजाय हड़पकर फरार हुआ आरोपी पुलिस के हाथ आ गया. पूर्व लोन अधिकारी को रानीपुर पुलिस ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी जुलाई 2026 से फरार चल रहा था.

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और लगातार की गई सुरागरसी के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस कर दबिश दी और उसे दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपी का नाम मिंटू कुमार है, जो यूपी के सहारनपुर स्थित नकुड का रहने वाला है. आरोपी भारत फाइनेंस इन्क्लूजन लिमिटेड की शिवालिक नगर शाखा में लोन अधिकारी के पद पर कार्यरत था.