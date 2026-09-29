ETV Bharat / state

हरिद्वार में पूर्व मेयर के होटल पर छापेमारी, जीएसटी ने खंगाले दस्वावेज

अनीता शर्मा होटल जीएसटी छापेमारी ( ETV Bharat )

जानकारी के अनुसार, जीएसटी विभाग की टीम मंगलवार को होटल पहुंची. जिसके बाद जीएसटी ने दस्तावेजों की जांच शुरू की. टीम होटल से जुड़े कागजात और अन्य अभिलेख खंगाल रही है. कार्रवाई के दौरान होटल में मौजूद कर्मचारियों और संचालकों से भी आवश्यक जानकारी ली जा रही है.