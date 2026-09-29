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हरिद्वार में पूर्व मेयर के होटल पर छापेमारी, जीएसटी ने खंगाले दस्वावेज

होटल में जीएसटी विभाग की कार्रवाई जारी है. अशोक शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं.

HARIDWAR GST RAIDS
अनीता शर्मा होटल जीएसटी छापेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 29, 2026 at 2:22 PM IST

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हरिद्वार: पूर्व मेयर अनीता शर्मा के होटल पर मंगलवार को जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमारी की है. हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल अशोका में जीएसटी विभाग की कार्रवाई चल रही है. होटल का संचालन पूर्व मेयर के पति अशोक शर्मा द्वारा किया जाता है. अशोक शर्मा कांग्रेस में सक्रिय हैं और विधानसभा चुनाव के दावेदार माने जा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, जीएसटी विभाग की टीम मंगलवार को होटल पहुंची. जिसके बाद जीएसटी ने दस्तावेजों की जांच शुरू की. टीम होटल से जुड़े कागजात और अन्य अभिलेख खंगाल रही है. कार्रवाई के दौरान होटल में मौजूद कर्मचारियों और संचालकों से भी आवश्यक जानकारी ली जा रही है.

जीएसटी विभाग की टीम की ओर से फिलहाल छापेमारी के कारणों और जांच में सामने आए तथ्यों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. विभागीय टीम दस्तावेजों की जांच पूरी करने के बाद ही आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट कर सकती है. होटल में जीएसटी विभाग की कार्रवाई जारी है. अशोक शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं.

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