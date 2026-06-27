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6 साल में 8 हजार से ज्यादा वन्यजीवों की घर वापसी, खतरनाक मगरमच्छ और अजगर भी शामिल

हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन ने 6 सालों में आबादी वाले इलाकों से 8 हजार से ज्यादा जंगली जानवरों को बचाया गया है.

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6 साल में 8 हजार से ज्यादा वन्यजीवों की घर वापसी (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 27, 2026 at 5:47 PM IST

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हरिद्वार: वन प्रभाग द्वारा पिछले 6 सालों में 8343 जंगली जानवरों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया और घर वापसी कराई गई. इन जानवरों में मगरमच्छ, सांप, हिरण, चीतल, सांभर, नीलगाय और अन्य कई जानवर शामिल हैं. 2020 से लेकर 2025 के बीच रेस्क्यू किए गए जानवरों में 6579 सांप, 466 हिरण वर्गीय वन्यजीव जैसे नीलगाय, चीतल, सांभर आदि, 399 बंदर एवं लंगूर, 262 मगरमच्छ, 233 मॉनिटर लिजार्ड, 240 पक्षी और अन्य वन्यजीव शामिल हैं. ये सभी जानवर जंगल से भटककर आबादी में घुस आए थे. रेस्क्यू किए गए पक्षियों में ज्यादातर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से घायल हुए थे. इसके अलावा कई गुलदार जैसे खतरनाक जानवर भी रेस्क्यू किए गए हैं.

इस बार भी मॉनसून सीजन में तैयार है क्यूआरटी टीम: हरिद्वार जिले में मॉनसून के दौरान बड़ी संख्या में सांप, मगरमच्छ और अन्य सरीसृप आबादी वाले क्षेत्रों, घरों, खेतों और सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश कर जाते हैं. ऐसी परिस्थितियों में वन विभाग की प्रशिक्षित क्विक रिस्पांस टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर वन्यजीवों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ती हैं. पिछले एक साल के आंकड़ों की बात करें तो 1000 से ज्यादा वन्यजीव आबादी में घुस आए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया. इस मॉनसून से पहले वनकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है.

6 साल में 8 हजार से ज्यादा वन्यजीवों की घर वापसी (VIDEO-ETV Bharat)

वन्यजीव संस्थान, भारत (WII) के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं हर्पेटोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. अभिजीत दास द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया. उन्होंने विषैले एवं गैर-विषैले सांपों की पहचान, सुरक्षित रेस्क्यू तकनीक, मानव-सर्प संघर्ष प्रबंधन, प्राथमिक उपचार और बचाव कार्यों के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया. प्रशिक्षण के दौरान टीमों को स्नेक हुक, स्नेक स्टिक, स्नेक बैग, सुरक्षात्मक दस्ताने, स्नेयर पोल और अन्य आधुनिक रेस्क्यू और सुरक्षा उपकरण भी वितरित किए गए. इन उपकरणों से विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और अधिक मजबूत होगी और रेस्क्यू कार्य सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे.

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466 हिरण वर्गीय वन्यजीवों का रेस्क्यू (PHOTO-ETV Bharat)

लक्सर रेंज में घरों तक में पाए गए मगरमच्छ और अजगर: हरिद्वार जिले में लक्सर के आसपास गंगा, सोलानी और रोह नदी बहती है. इस रेंज क्षेत्र में इस मॉनसून सीजन के दौरान कई बार मगरमच्छ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए. भारी बारिश और नालों के उफान के कारण मगरमच्छ घरों के आंगन, खेतों और तालाबों में दिखे. मॉनसून सीजन समाप्त होने के बाद भी मगरमच्छ और अन्य वन्यजीव आबादी में घुस रहे हैं. रोजाना वन विभाग की टीम ने सतर्कता दिखाते हुए इन सभी मगरमच्छों को सुरक्षित पकड़कर जंगल और गंगा तट के सुरक्षित इलाकों में छोड़ने का कार्य किया.

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6 हजार से अधिक सांपों का रेस्क्यू (PHOTO-ETV Bharat)

ग्रामीण पर किया था हमला: लक्सर के केहड़ा गांव में तो सुबह टहलने के लिए निकले एक ग्रामीण पर हमला कर मगरमच्छ ने उसका हाथ तक चबा डाला था. वहीं एक गांव में तो करीब 18 फीट लंबा अजगर सांप निकल आया. अजगर इतना विशालकाय था कि उसे रेस्क्यू करने में वनकर्मियों के भी पसीने छूट गए. अजगर को पकड़कर गंगा नदी में छोड़ा गया. लक्सर और हरिद्वार रेंज में सबसे ज्यादा वन्यजीव रेस्क्यू किए गए. इन इलाकों से गंगा नदी बहती है. इसलिए मॉनसून सीजन में वन्यजीव आबादी में घुस जाते हैं. इस बार क्यूआरटी टीमों को पहले ही अलर्ट रखा गया है.

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6 साल में 262 मगरमच्छों का रेस्क्यू (PHOTO-ETV Bharat)

पिछले मॉनसून सीजन में 8 हजार से ज्यादा वन्यजीवों को रेस्क्यू कर उनके प्राकृतिक वास स्थलों में छोड़ा गया था. इस मॉनसून को लेकर भी वन विभाग पूरी तरह तैयार है. मॉनसून से पहले वनकर्मियों को वन्यजीव रेस्क्यू करने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है. क्यूआरटी टीमों को नए उपकरण भी प्रदान किए गए हैं. आमजन से भी अपील है कि आबादी में वन्यजीवों के घुसने की सूचना वन विभाग को दी जाए, ताकि उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा जा सके.
-शीशपाल सिंह, रेंज अधिकारी, हरिद्वार-

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