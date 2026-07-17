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हरिद्वार के फाज अहमद ने नीट में किया शानदार प्रदर्शन, 665 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंक 713 हासिल की

फाज अहमद के हरिद्वार में सर्वाधिक अंक हैं. फाज के पिता गुरुग्राम की एक फैक्ट्री में कर्मचारी हैं, जबकि उनकी माता डॉक्टर हैं.

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हरिद्वार के फाज अहमद ने नीट में किया शानदार प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 8:17 PM IST

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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के होनहार और मेहनती छात्र फाज अहमद ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में शानदार सफलता हासिल करते हुए 665 अंक प्राप्त किए हैं. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 713 हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. खास बात यह है कि फाज ने अपने पहले ही प्रयास में नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर यह सफलता अर्जित की है.

खास बात यह है कि हरिद्वार में उनके सर्वाधिक अंक है और उनकी इस उपलब्धि के बाद शिक्षकों और परिजनों में उत्साह देखा गया. मिठाई खिलाकर सबने फाज को शुभकामनाएं दीं. फाज अहमद ने बताया की प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित मुंजाल स्कूल से हुई. दसवीं कक्षा से ही उन्होंने डॉक्टर बनने का लक्ष्य तय कर लिया था और उसी समय से नीट की तैयारी शुरू कर दी थी. रेगुलर पढ़ाई, अनुशासन और लगातार अभ्यास के दम पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया.

हरिद्वार के फाज अहमद ने नीट में किया शानदार प्रदर्शन (ETV Bharat)

फाज के पिता गुरुग्राम की एक फैक्ट्री में कर्मचारी हैं, जबकि उनकी माता डॉक्टर हैं. उन्होंने कहा कि परिवार का सहयोग और शिक्षकों का मार्गदर्शन उनकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत रहा. उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माता पिता, बहन और सभी शिक्षकों को दिया.

फाज ने बताया कि उनका सपना केवल डॉक्टर बनना नहीं, बल्कि भविष्य में बायोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करना है. उन्होंने पहले वह एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करेंगे, उसके बाद शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में निर्णय लेंगे. नीट परीक्षा के दौरान सामने आए पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए फाज ने कहा कि पहली परीक्षा बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन पेपर लीक की खबर आने के बाद उनकी चिंता बढ़ गई थी. पेपर होने के बाद वो रिलेक्स थे, लेकिन अचानक से परीक्षा रद्द की खबर सुनकर वो टेंशन में आ गए थे. क्योंकि तैयारी का समय कम था. हालांकि उन्होंने हौसला नहीं हारा और दोबारा परीक्षा होने की स्थिति में उन्होंने निराश होने के बजाय पहले से अधिक मेहनत की और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा दी. उसी मेहनत का परिणाम आज उनके सामने है.

फाज ने हरिद्वार स्थित आकाश इंस्टीट्यूट से दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं के दौरान नीट की तैयारी की. उन्होंने बताया कि उनके बैच में करीब 40 बच्चे थे, जिनमें से 24 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है. उनका विश्वास है कि इन सभी को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलने की अच्छी संभावना है.

फाज अहमद की इस उपलब्धि से उनके परिवार, शिक्षकों और साथियों में खुशी का माहौल है. रिजल्ट आने के बाद शुक्रवार को उन्हें शिक्षकों माता पिता और अन्य रिश्तेदारों ने शुभकामनाएं दी. उनके शिक्षकों ने बताया कि फाज मेहनती छात्र है और उसने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से तैयारी कीस जिसका नतीजा रहा कि हरिद्वार शहर में उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर नीट क्वालीफाई किया. शिक्षकों ने बताया कि इस बार तो ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, लेकिन अगली बार से सरकार ने ऑनलाइन नीट की परीक्षा कराने की घोषणा की है. निश्चित रूप से ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगेगी.

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नीट का परीणाम
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