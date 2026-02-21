ETV Bharat / state

नाबालिग के साथ कुकर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

हरिद्वार: पांच साल पहले नगर कोतवाली क्षेत्र में 11 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के केस में आरोपी को दोषी पाया गया है. हरिद्वार फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने कुकर्म की वारदात को अंजाम देने वाले युवक को कुकर्म के प्रयास का दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कठोर कारावास के साथ ही 36 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई.

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार, 14 अप्रैल 2021 की सुबह करीब साढ़े पांच बजे नीलधारा जंगल के पास 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था. पीड़ित बच्चे ने आरोपी युवक के चंगुल से किसी तरह बचकर अपने परिजनों की आपबीती बताई थी. पीड़ित ने बताया था कि भीमगोड़ा में उसे युवक यह कहकर अपने साथ ले गया कि पिता ने सामान उठवाने के लिए कहा है. मगर वह नीलधारा के जंगल ले आया, जहां उसके साथ कुकर्म किया. विरोध करने पर मारपीट की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

इस मामले में बच्चे के परिजनों की शिकायत पर नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से पहचान करते हुए राजू पुत्र रामू यादव निवासी मसूरी मुतिहा बहराइच यूपी को पंतदीप पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए. सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी युवक राजू को कुकर्म का दोषी पाया. कोर्ट ने उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 36 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.