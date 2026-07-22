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नाबालिग से अश्लिल हरकतें करने वाले दोषी को तीन साल कैद की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

हरिद्वार: नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में हरिद्वार की फास्ट ट्रैक विशेष जज/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने आरोपी सचिन को दोषी करार दिया है. विशेष कोर्ट ने आरोपी सचिन को तीन साल कैद और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि जमा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि, 12 फरवरी 2021 को शिकायतकर्ता महिला अपने काम से हरिद्वार शहर गई हुई थी. जबकि पीड़िता अपने बुजुर्ग मामा के साथ घर पर थी. जब महिला घर वापस लौटी तो बुजुर्ग मामा घर के बाहर खड़े होकर पीड़िता को आवाज लगाकर बुला रहे थे, जबकि पीड़िता घर पर मौजूद नहीं थी.

पूछने पर बुजुर्ग मामा ने बताया कि, शाम 6 बजे से नाबालिग भांजी घर से बिना बताए कहीं चली गई है. घर का दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ था. काफी तलाश करने पर भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला था. घटना के अगले दिन महिला ने अपनी लड़की की गुमशुदगी शिकायत पुलिस में दी. उसी रात पीड़िता दिल्ली स्थित एक गुरुद्वारे में मिली थी. दिल्ली पुलिस की सूचना पर उसके परिजन और पुलिस घर वापस लेकर आए थे. घर आकर पीड़िता ने सारी आपबीती बताई थी.