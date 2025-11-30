ETV Bharat / state

गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने पर किसान खुश, रैली निकाल सीएम धामी का आभार जताएंगे अन्नदाता

गन्ना मूल्य बढ़ाने पर निकाली जाएगी आभार रैली, सीएम धामी का आभार जताएंगे हरिद्वार किसान.

THANKS TO CM DHAMI
रैली निकाल सीएम धामी का आभार जताएंगे अन्नदाता (PHOTO -ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 30, 2025 at 8:16 PM IST

हरिद्वार: धामी सरकार की ओर से गन्ना मूल्य में की बढ़ोतरी की घोषणा करने के बाद हरिद्वार में भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धामी सरकार को किसान पुत्र बताते हुए उनके इस फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताया. इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गन्ना मूल्य बढ़ाकर किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है. सीएम धामी के सम्मान में जल्द ही विशाल आभार रैली हरिद्वार जिले में निकाली जाएगी, जिसमें जिले के किसान शामिल होंगे. सभी के द्वारा सीएम धामी और गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार व्यक्त किया जाएगा.

स्वामी यतीश्वरानंद ने बताया कि इस बार इकबालपुर शुगर मिल नहीं चल पाया, इसलिए इस बार उन्होंने तीसरे शुगर मिल लगाने की मांग भी की. उनके आग्रह पर मुख्यमंत्री ने इस मांग को अपनी घोषणा में शामिल किया है. निश्चित रूप से दो सालों में जिले को तीसरा शुगर मिल भी मिलेगा. रायसी से लेकर कनखल तक गंगा किनारे 23 किलोमीटर की सड़क 200 करोड़ रुपए के बजट से बनेगी. चुनाव होने से पहले ही उस सड़क को बनाया जाएगा.

रैली निकाल सीएम धामी का आभार जताएंगे अन्नदाता (PHOTO-ETV Bharat)

रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि जो भी मांगें जनता के हित में सीएम धामी के सामने रखी जाती हैं, उन सभी मांगो को पूरा करने का कार्य करते हैं. यूपी से पांच रुपए अधिक गन्ना मूल्य उत्तराखंड में हो गया है. देश में पहली बार उत्तराखंड में ही गन्ने की ढुलाई के किराए में भी राहत दी गई है. सीएम धामी ने गन्ना मूल्य बढ़ाकर 405 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है. आज धामी सरकार के नेतृत्व में किसानों को तय समय पर भुगतान भी किया जा रहा है. इकबालपुर शुगर मिल के गन्ना सेंटर चलाए जा रहे हैं. रुड़की क्षेत्र के किसानों को गन्ना ढुलाई में कोई परेशानी नहीं हो रही है.

पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि सीएम धामी सैनी पुत्र होने के साथ ही किसान पुत्र भी हैं. इसलिए उन्होंने किसानों की पीड़ा को सुनकर गन्ना मूल्य बढ़ाने का कार्य कर दिया. इससे गन्ना किसानों में खुशी की लहर है. ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह सीएम धामी के जयकारे गूंज रहे हैं. पहली बार गन्ने के मूल्य में जंबो बढ़ोतरी की गई है.

