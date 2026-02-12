ETV Bharat / state

हरिद्वार में ड्रग विभाग की छापेमारी, मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप, कईयों के लाइसेंस कैंसिल

हरिद्वार: अपर आयुक्त, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देश पर सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में सेफ ड्रग, सेफ लाइफ अभियान के अंतर्गत ज्वालापुर क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की गई. टीम के पहुंचते ही मेडिकल स्टोर संचालकों ने हड़कंप मच गया. छापेमारी की भनक लगते ही कई मेडिकल स्टोर संचालक स्टोर बंद करके फरार हो गए.

कोडीन युक्त कफ सिरप तथा स्वापक एवं मन प्रभावी औषधियों की अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए छापेमारी की गई थी. छापेमारी के दौरान वैभव मेडिकोज, सराय रोड़, ज्वालापुर एवं कुमार केमिस्ट, आर्यनगर नगर, ज्वालापुर में भारी अनियमितताएं पाए जाने पर फर्मों के क्रय विक्रय पर रोक लगाते हुए तत्काल बंद कराया गया. साथ ही उनके लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भी की गई.

सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया बिना मानकों के मेडिकल स्टोरों पर नारकोटिक्स दवाएं बेची जा रहीं थी. शिकायतों का संज्ञान लेकर छापेमारी की गई. उक्त कार्यवाही जनहित एवं जनस्वास्थ्य की दृष्टि से की गई है. इस प्रकार की कार्यवाही जनपद हरिद्वार में निरंतर जारी रहेगी. जिससे नार्कोटिक्स दवाओं की अवैध बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके.

उन्होंने बताया ज्वालापुर क्षेत्र में संचालित वैभव मेडिकोज और कुमार केमिस्ट पर बिना मानकों के नारकोटिक्स दवाएं बेची जा रहीं थी. इसलिए दोनों के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है. उन्होंने बताया बिना पर्ची के मिलने वाली दवाओं को मानकों के अनुसार ही बेचा जा सकता है. कई मेडिकल स्टोरों पर रजिस्टर मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं. उनकी सख्त हिदायत है कि मानकों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.