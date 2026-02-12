ETV Bharat / state

हरिद्वार में ड्रग विभाग की छापेमारी, मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप, कईयों के लाइसेंस कैंसिल

ड्रग विभाग को कई मेडिकल स्टोर में अनियमितताएं मिली. जिस पर सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने कार्रवाई की.

HARIDWAR MEDICAL STORE RAIDED
हरिद्वार मेडिकल स्टोर छापेमारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 12, 2026 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: अपर आयुक्त, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देश पर सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में सेफ ड्रग, सेफ लाइफ अभियान के अंतर्गत ज्वालापुर क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की गई. टीम के पहुंचते ही मेडिकल स्टोर संचालकों ने हड़कंप मच गया. छापेमारी की भनक लगते ही कई मेडिकल स्टोर संचालक स्टोर बंद करके फरार हो गए.

कोडीन युक्त कफ सिरप तथा स्वापक एवं मन प्रभावी औषधियों की अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए छापेमारी की गई थी. छापेमारी के दौरान वैभव मेडिकोज, सराय रोड़, ज्वालापुर एवं कुमार केमिस्ट, आर्यनगर नगर, ज्वालापुर में भारी अनियमितताएं पाए जाने पर फर्मों के क्रय विक्रय पर रोक लगाते हुए तत्काल बंद कराया गया. साथ ही उनके लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भी की गई.

सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया बिना मानकों के मेडिकल स्टोरों पर नारकोटिक्स दवाएं बेची जा रहीं थी. शिकायतों का संज्ञान लेकर छापेमारी की गई. उक्त कार्यवाही जनहित एवं जनस्वास्थ्य की दृष्टि से की गई है. इस प्रकार की कार्यवाही जनपद हरिद्वार में निरंतर जारी रहेगी. जिससे नार्कोटिक्स दवाओं की अवैध बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके.

उन्होंने बताया ज्वालापुर क्षेत्र में संचालित वैभव मेडिकोज और कुमार केमिस्ट पर बिना मानकों के नारकोटिक्स दवाएं बेची जा रहीं थी. इसलिए दोनों के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है. उन्होंने बताया बिना पर्ची के मिलने वाली दवाओं को मानकों के अनुसार ही बेचा जा सकता है. कई मेडिकल स्टोरों पर रजिस्टर मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं. उनकी सख्त हिदायत है कि मानकों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

गौर हो कि हरिद्वार के देहात क्षेत्र में भी बिना डिग्री और लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित होने के मामले सामने आते रहते हैं. ड्रग विभाग समय समय पर छापेमारी करता रहता है. संसाधनों और कर्मचारियों के अभाव में छापेमारी का कोई ज्यादा असर पड़ता नहीं है. जिले में मेडिकल स्टोरों की संख्या की अपेक्षा ड्रग विभाग में कर्मचारियों की संख्या कम है.

पढे़ं- रुड़की में ड्रग इंस्पेक्टर का दवा कंपनियों और मेडिकल स्टोर पर छापा, बड़ी कंपनी के मालिक को नोटिस

पढे़ं- लक्सर के मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी, शटर गिराकर भागे संचालक, कईयों की हुई जांच - Laksar Medical Store Raid

TAGGED:

हरिद्वार मेडिकल स्टोर छापेमारी
ड्रग विभाग की छापरमारी
कोडीन युक्त कफ सिरप
HARIDWAR MEDICAL STORE RAIDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.