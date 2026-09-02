अचानक सरकारी स्कूलों में पहुंचे डीएम, बच्चों से पूछे सवाल, परखी तमाम व्यवस्थाएं
हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सरकारी स्कूलों में पहुंचकर व्यवस्थाएं जांची, छात्रों की कॉपी से मिड डे मील तक परखी व्यवस्था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 2, 2026 at 3:51 PM IST
हरिद्वार: जिलाधिकारी मयूर दीक्षित बुधवार को अचानक सरकारी स्कूलों में पहुंच गए. जिसके तहत उन्होंने ज्वालापुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या 3 और कनखल स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या 18 का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था से लेकर बच्चों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं तक का जायजा लिया. डीएम दीक्षित ने कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों से बातचीत की, उनकी किताबें और कॉपियां देखीं. साथ ही पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम से जुड़े सवाल पूछकर शैक्षणिक स्तर परखा.
स्कूलों में मिली साफ सफाई की कमी: औचक निरीक्षण के दौरान डीएम मयूर दीक्षित को स्कूलों में साफ सफाई की कमी मिली. एक स्कूल में कई कक्षाओं के बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाया जा रहा था. जिस पर डीएम ने तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए. डीएम मयूर दीक्षित ने बच्चों से पढ़ाई के संबंध में सवाल भी पूछे और स्कूल में पढ़ाई जाने वाले पाठ्यक्रम को घर पर अभ्यास करने की बात भी उन्होंने छात्र-छात्राओं से कही.
मिड डे मील व्यवस्था का बारीकी से किया निरीक्षण: निरीक्षण के दौरान डीएम मयूर दीक्षित ने स्कूल में मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) की व्यवस्था का भी बारीकी से निरीक्षण किया. डीएम स्कूल की रसोई तक पहुंचे और भोजन की गुणवत्ता व नियमितता के संबंध में जानकारी ली. बच्चों से भी सीधे पूछा कि उन्हें मिड डे मील में क्या भोजन मिलता है और उसकी गुणवत्ता कैसी है?
मिड डे मील की गुणवत्ता में लापरवाही पर होगी कार्रवाई: डीएम दीक्षित ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चों के मिड डे मील की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने भोजन में हरी सब्जियों को शामिल करने और बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुसार स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इसके साथ ही स्कूल परिसर की साफ सफाई, कक्षाओं की स्थिति, शौचालयों और पेयजल व्यवस्था का भी निरीक्षण किया.
स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश: इसके अलावा उन्होंने स्कूल के शिक्षकों को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. डीएम ने छात्र-छात्राओं और विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या के संबंध में भी जानकारी ली. उन्होंने कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सभी शिक्षकों की नैतिक जिम्मेदारी है. शिक्षकों को पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना चाहिए.
"कुछ जगहों पर साफ सफाई की कमी पाई गई है. कुछ जगहों पर जगह की कमी होने की वजह से अलग-अलग कक्षाओं के छात्र एक साथ पढ़ाई करते मिले. इसके लिए अलग से कक्ष तैयार करने को कहा गया है. पीने का पानी सभी जगहों पर उपलब्ध मिली. शौचालय के लिए निर्देश दिए गए हैं."- मयूर दीक्षित, डीएम हरिद्वार
"औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षकों को समय-समय पर अभिभावकों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं. ताकि, बच्चों की पढ़ाई, उपस्थिति और शैक्षणिक प्रगति में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके. जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, घर जाकर भी उसका रिवाइज करें."- मयूर दीक्षित, डीएम हरिद्वार
"जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं. जिन विद्यालयों में कमियां चिह्नित होंगी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर कराया जाएगा. पुराने विद्यालय भवनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए सीएसआर के माध्यम से भी कार्ययोजना तैयार की जाएगी. आगे भी इसी तरह औचक निरीक्षण जारी रहेंगे."- मयूर दीक्षित, डीएम हरिद्वार
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